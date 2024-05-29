Також до пакету увійдуть ракети Rb 99 (AMRAAM), які можна запускати як з літаків, так і з зенітних комплексів.

Швеція оголосила про виділення Україні великого пакета військової допомоги на суму 1,16 млрд євро, до якого, зокрема, увійшов щонайменше один літак далекого радіолокаційного виявлення ASC 890 (Saab 340 AEW&C). Про це повідомляє уряд Швеції.

"‎Швеція передає Україні літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, тим самим посиливши можливості протиповітряної оборони України "‎, – йдеться у заяві.

Передача Україні навіть одного літака AWACS дозволить більш ефективно наводити винищувачі, у тому числі, літаки F-16, котрі вже скоро повинні почати захищати небо нашої країни.

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Зауважимо, що мати власні літаки радіолокаційного дозору Збройні сили мріяли з часів отримання Україною Незалежності.

Сам шведський AWACS побудували на основі невеликого цивільного турбогвинтового літака з двома двигунами Saab 340, який здійснив перший політ у 1983-му.

За даними з відкритих джерел, встановлений на літаку радар може відстежувати кораблі, літаки та ракети на відстані до 300-400 км на висоті приблизно 6 км. До складу екіпаж Saab 340 AEW&C входить 6 людей.

Що ще отримає Україна від Швеції

Окрім літака AWACS до складу пакету також увійшли вдосконалені ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності RB 99 (ліцензійна версія американської AIM-120 AMRAAM) та весь шведський парк бронетранспортерів Pbv 302.

На додаток до цього в комплект увійдуть 155-міліметрові снаряди, машини постачання, термінали супутникового зв'язку та інше.

У той же час стало відомо, що Швеція не буде (принаймні найближчим часом) передавати Україні літаки Saab JAS 39 Gripen. Нібито, на такий крок пішли через прохання країн, які планують надати нашій країні F-16.

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