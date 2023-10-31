Оксана Маркарова зазначила, що отримані снаряди вже змінюють ситуацію на полі бою.

Українські військові ефективно атакують російські склади боєприпасів та аеродроми за допомогою американських ракет малої дальності ATACMS. Україна потребує більш далекобійних версій цієї зброї

За словами посла України в США Оксани Маркарової, відправлені адміністрацією Байдена ракети, що несуть касетні боєприпаси, поки "дуже ефективні".

"Вони змінюють ситуацію на полі бою, і чим більше ми їх отримаємо, тим краще підготуємо поле бою", - заявила дипломат у коментарі агентству Bloomberg.

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Дальність дії відправлених Україні ракет становить від 160 км до 165 км, і хоча "це дуже добре", Україні потрібно "більше таких ракет і, сподіваюся, з більшою дальністю дії".

За її словами, Україна вдарила ATACMS по російських складах з боєприпасами і вертольотах в двох точках на тимчасово окупованій території України. Маркарова зазначила, що "коли вони думали, що ми ніколи не отримаємо ATACMS", Росія "дуже обережно" перемістила обладнання за межі досяжності найбільш далекобійних систем України.

Ракети ATACMS в Україні - останні новини

Представник Ради національної безпеки США 17 жовтня підтвердив факт прибуття і дальність польоту ракет, створених компанією Lockheed Martin Corp. Адміністрація Байдена не наважувалася посилати Україні зброю зі все більшою дальністю дії, яка може бути випущена територією Росії. Після довгих внутрішніх дебатів і тиску з боку американських законодавців вона відправила Україні старіші ракети ATACMS, оснащені суперечливими касетними боєприпасами, які не використовуються США.

Згідно з довідником озброєнь армії США, нова версія ATACMS стріляє майже в два рази далі, ніж та, що була відправлена на Україну.

ATACMS можуть запускатися з тих же пускових установок HIMARS, які використовуються Україною для запуску ракет з GPS-наведенням, партіями до шести штук одночасно. При цьому з однієї пускової установки може бути випущена тільки одна ракета ATACMS.

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