Нічні удари Збройних сил України по аеродромах поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська стали "найсерйознішими" з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це пише близький до ВПС РФ Телеграм-канал Fighterbomber. Автор каналу, який називає себе пілотом-бомбардувальником у відставці, пише, що по аеродрому, де базувалася армійська авіація нібито вдарили ракети ATACMS, яких в України ще немає.
"Ранок не добрий. Х*хли вночі завдали удару ракетами ATACMS по нашому аеродрому, на якому базувалася армійська авіація. Один із найсерйозніших ударів за весь час "сво". Якщо не найсерйозніший. Є втрати і в людях, і в техніці", - йдеться у повідомленні.
Канал зазначає, що безглуздо писати, що "треба робити висновки щоб такого більше не повторилося". "Таке буде повторюватися, поки йде війна. Треба бути готовим до цього", - йдеться у публікації.
Удари по аеродромах окупантів
Вранці 17 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.
Як уточнили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ, російські гелікоптери були уражені внаслідок нічних ударів по аеродромах поблизу Бердянська та Луганська.
У мережі з'явилися кадри ударів Збройних сил України по аеродрому поблизу тимчасово окупованого Бердянська. На відео видно, що атаку здійснили вночі. Російська ППО намагалася перехопити ракети, але не вдалося.