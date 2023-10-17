Близький до ВПС РФ канал пише, що це був один з найсильніших ударів по армійській авіації.

Нічні удари Збройних сил України по аеродромах поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська стали "найсерйознішими" з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише близький до ВПС РФ Телеграм-канал Fighterbomber. Автор каналу, який називає себе пілотом-бомбардувальником у відставці, пише, що по аеродрому, де базувалася армійська авіація нібито вдарили ракети ATACMS, яких в України ще немає.

"Ранок не добрий. Х*хли вночі завдали удару ракетами ATACMS по нашому аеродрому, на якому базувалася армійська авіація. Один із найсерйозніших ударів за весь час "сво". Якщо не найсерйозніший. Є втрати і в людях, і в техніці", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Канал зазначає, що безглуздо писати, що "треба робити висновки щоб такого більше не повторилося". "Таке буде повторюватися, поки йде війна. Треба бути готовим до цього", - йдеться у публікації.

Удари по аеродромах окупантів

Вранці 17 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Як уточнили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ, російські гелікоптери були уражені внаслідок нічних ударів по аеродромах поблизу Бердянська та Луганська.

У мережі з'явилися кадри ударів Збройних сил України по аеродрому поблизу тимчасово окупованого Бердянська. На відео видно, що атаку здійснили вночі. Російська ППО намагалася перехопити ракети, але не вдалося.

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