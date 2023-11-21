Павел прогнозує, що на тлі зростання втоми від війни зростатиме тиск на те, щоб "закінчити конфлікт якоюсь угодою".

Президент Чехії Петр Павел заявив, що постачання Україні озброєння, необхідного для досягнення успіху на полі бою, досі гальмуються і не досягають необхідного рівня. Таку заяву він зробив під час зустрічі із командувачами чеських Збройних сил, передає інформагентство ČTK.

"Це не найкраща відправна точка для того, щоб пережити важку зиму і досягти успіху проти супротивника, який використав весь свій час, засвоїв свої уроки, примножив своє військове виробництво, активізував плани військового виробництва й сьогодні здатен поставити в Україну стільки ж або більше техніки і боєприпасів, ніж ми здатні поставити із Заходу", – заявив Петр Павел.

За словами чеського лідера, український контрнаступ розвивається не так, як очікували в Україні. Зокрема, не достатньо масовою та швидкою була західна підтримка. Натомість час, який було витрачено на підготовку, дозволив росіянам "дуже добре" підготуватися до наступу українських військ.

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Павел наголосив, що постачання зброї, якої потребує Україна, все ще гальмуються і навіть зараз не досягають необхідного рівня. Українські військові відчувають не лише зрозумілу втому, але й дедалі більше розчарування у підтримці Заходу, зауважив чеський президент. Він також зауважив, що цю втому відчувають не лише країни, що воюють, але й усі країни, які підтримують одну зі сторін, оскільки війна РФ проти України несе "великий ризик".

"Це призведе до того, що зростатиме тиск на те, щоб закінчити конфлікт якоюсь угодою. Угода, якщо вона буде досягнута, звичайно, буде базуватися на реальній ситуації на полі бою", – резюмував Павел.

Постачання зброї Україні: останні новини

21 листопада Німеччина оголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні на загальну суму 1,3 млрд євро. До нього увійдуть чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, 20 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру та інше озброєння.

Напередодні про надання нової допомоги оголосили і в Сполучених Штатах Америки. Зокрема, Україна отримає одну високомобільну артилерійську ракетну систему HIMARS. Також пакет включає артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання.

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