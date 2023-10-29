Президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія давно підтримує реформи Ради Безпеки ООН.

Чехія виступає за проведення реформи ООН, в тому числі Ради Безпеки, проте провести їх можливо лише зсередини.

Таку заяву зробив президент Чехії Петр Павел, зазначивши, що на зустрічах в Нью-Йорку він підкреслював, що Чехія давно підтримує реформування Ради Безпеки ООН.

"Однак це можливо зробити лише зсередини", - вважає він.

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Президент Чехії також зазначив, що для обговорення таких тем, як сталий розвиток, зміна клімату, захист прав людини та інших, необхідна глобальна платформа з пошуку рішень, які були б прийнятні для всіх її учасників.

Реформування ООН

У липні 2023 року повідомлялося про те, що США почали консультації щодо реформи ООН. ООН зазнала жорсткої критики за нездатність запобігти та зупинити війни, в тому числі в Україні.

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани фундаментальної реформи Ради Безпеки ООН, прагнучи відновити авторитет цього міжнародного інституту.

Володимир Огризко, дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України писав про те, як заборонити Росії участь у Радбезі.

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