До пакету увійдуть, зокрема, артилерійські снаряди.

У понеділок, 20 листопада, Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони на загальну суму в 100 млн доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону. Зазначається, що це вже 51-й пакет допомоги, який буде надано Україні зі запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року. Цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання.

До пакету увійдуть:

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зенітні ракети Stinger;

одна високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) і додаткові боєприпаси;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

більше 3 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

спорядження для холодної погоди;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

"Сполучені Штати залишаються відданими співпраці з коаліцією, яку Сполучені Штати створили з близько 50 членів Альянсу та партнерів, які забезпечують Україну можливостями, необхідними для захисту зараз і стримування російської агресії в майбутньому. Наші союзники та партнери активізувалися, щоб надати Україні близько 36 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки", – йдеться у повідомленні.

Допомога Україні від США: останні новини

20 листопада до Києва з візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін разом із делегацією з Пентагону. Її представники розповіли, що Штати зможуть постачати військову допомогу Україні "принаймні, протягом деякого часу". Водночас там визнали, що сама допомога надається "дозовано".

Водночас міністр фінансів США Джанет Йеллен наголосила на важливості підтримки України, говорячи про запит адміністрації Байдена на додаткове фінансування в розмірі 106 млрд доларів.

"Надзвичайно важливо, щоб ця допомога була надана Україні та Ізраїлю. Ми не можемо допустити, щоб Україна програла битву на внутрішньому фронті, тому що їй не вистачило грошей на утримання вчителів або перших служб реагування в той час, коли вона сміливо воює на полі бою", – сказала вона.

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