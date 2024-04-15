Він розповів, як вони спілкуються з колегами за зачиненими дверима.

Наразі Україна веде перемовини щодо отримання двох батарей зенітного ракетного комплексу "Patriot" та одній батареї SAMP-T.

Як розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ТСН.Тиждень, якби країни, в яких ці комплекси розташовані, дали свою згоду, то передача була б питанням тижнів. "Всі батареї Patriot залежать від рішення Сполучених Штатів, тому що це американська система. Ми достеменно знаємо, де і що знаходиться", - додав він.

На питання про те, чи могла б Польща задіяти свої комплекси "Patriot" для прикриття західного кордону України, міністр відповів так: "Зараз усе реально, але розглядаються дуже різні рішення. Насправді це захистило б країни НАТО від прильотів на їхні території ракет або російських дронів".

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Міністр підкреслив, що Україна погодиться на будь які варіанти, що дозволять закрити небо від ударів російських загарбників.

"Коли ми сидимо за зачиненими дверима то я буквально партнерам всім кажу: "Дорогі мої, що завгодно - хочете в оренду, давайте в оренду. Хочете, щоб він прикривав ваш кордон, давайте, але дайте", - розповів Кулеба.

ППО для України: останні новини

Як відомо, українська влада неодноразово зверталася до партнерів з проханням передати нашим військам більшу кількість систем, які дозволять врятувати життя людей, а також критичну інфраструктуру від російських масованих ударів.

Після нещодавних ударів міністерство оборони Німеччини повідомило, що негайно передасть Україні ще одну батарею "Patriot".

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