Україна отримала великий пакет допомоги від різних країн, але це не "проривний пакет".

Україна отримала хороші результати на засіданні у форматі "Рамштайн", зокрема, доволі великий пакет допомоги від різних країн загально на майже 900 мільйонів доларів. Проте, проривних рішень поки не було, заявив народний депутат, заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

"Я не скажу, що це якийсь проривний пакет. Це те, що нам потрібно сьогодні на сьогодні – бронетехніка, ракети для ППО. Тобто, на жаль, ми не отримали те, що просили останнім часом – далекобійні ракети JASSM від Сполучених Штатів, які по класу близькі до Taurus, які ми, на жаль, також не отримали від Німеччини. Тобто це такий пакет для того, щоб ми, умовно кажучи, підтримували статус-кво і не провалювалися на полі бою", – пояснив він в етері телемарафону.

При цьому отримання ракет JASSM не означатме, що разом з ними Україна одразу отримає дозвіл бити по території Росії.

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"Тобто ми можемо отримати так само, як від Великобританії Storm Shadow і від Франції SCALP. Але з обмеженням, що ми можемо вражати цілі на території Криму або окупованій території, але не на території РФ", – додав він.

За словами депутата, дуже важливо, що президент України Володимир Зеленський був присутній на "Рамштайні", адже багато питань обговорюється за зачиненими дверима.

"І, власне, про майбутні поставки, про майбутню нову номенклатуру озброєння, я думаю, там ішлося. Одна справа, коли це рівень міністрів, а інша – коли президент доносить ті запити, які у нас є до країн-партнерів", – акцентував Чернєв.

Він розповів, що Україні хотілося б співпрацювати з партнерами, як це було у Другу світову війну. Отримувати все, що необхідно – по-лендлізу чи в інший спосіб.

"Зараз дійсно нам доводиться боротися за кожну номенклатуру озброєння, яке нам надається. І якщо подивитися ретроспективно, можна побачити, що, на жаль, наші партнери реактивно себе поводять. Щось вчиняє РФ, і у відповідь на це ми отримуємо ту чи іншу зброю. Останній приклад – це Харківська російська наступальна операція. Тільки після того, як вони перетнули кордони і зайшли в Харківську область, ми отримали дозвіл хоча би бити HIMARS та артилерією по території РФ. Чому так роблять наші партнери? Тому що не хочуть звинувачень в ескалації", – пояснив Чернєв.

На його думку, найкращою відповіддю на нищівні удари РФ, які були останніми днями завдані по цивільних об’єктах Львова, Полтави та інших міст, могли би стати "Томагавки" – щоб знищити російську стратегічну авіацію.

"Чесно кажучи, правильною відповіддю наших партнерів було би наданням нам "Томагавків", які можуть летіти на відстань 2000-2500 кілометрів і вражати стратегічні бомбардувальники на території РФ в Омській області чи на "Оленьї", звідки вони злітають", – акцентував Чернєв.

Він зауважив, що зараз навіть дозвіл на ту зброю, яку ми вважаємо далекобійною, не вирішить проблеми російських ударів крилатими ракетами.

"Насправді, це зброя середньої дальності. Оперативно-тактичні комплекси ATACMS, які можуть бити на 300 кілометрів, не вирішать цієї проблеми. Тому що по Львову, Полтаві чи Києву летять в основному крилаті ракети, які запускаються зі стратегічних бомбардувальників", – підкреслив депутат.

Але це може дозволити вирішити проблему хоча би з КАБами, які зараз активно використовують росіяни .

"Носіями КАБів є бомбардувальники – не стратегічні – які злітають з території РФ на відстані 200-300 кілометрів. І там ми якраз можемо їх уразити цією далекобійною зброєю", – резюмував Єгор Чернєв.

Удари по РФ далекобійним озброєнням

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки на Заході немає консенсусу щодо зняття обмежень на використання далекобійної зброї для ударів вглиб РФ. Він зазначив, що його не було свого часу і щодо Криму, тому Україна працює над зняттям цих обмежень.

Видання Politico писало, що США відхилили прохання дозволити Україні завдавати далекобійних ударів по РФ. Про це опосередковано натякнув очільник Пентагону, який заявив, що удари американською та іншою західною зброєю по цілях глибоко всередині Росії не мають великого значення для захисту України від агресії РФ.

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