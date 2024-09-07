Зеленський про дозвіл на використання далекобійної зброї по Росії: Консенсусу поки немає

При цьому, він підкреслив, що Україна працює над зняттям цих обмежень.

У партнерів поки немає консенсусу стосовно зняття обмежень з України на використання далекобійної зброї для ударів по Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону.

"Поки що немає консенсусу. Але я пам'ятаю, як працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму. Тоді також не було консенсусу, але важливо знайти ключ хоча б до однієї країни, і тоді інші можуть підтягнутися. Розраховуємо на це", - зазначив глава держави.

При цьому, він підкреслив, що Україна працює над зняттям цих обмежень. За словами Зеленського, що з приводу цього питання він зустрічався з главою Пентагону Ллойдом Остіном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, а також розмовляв з президентом Франції Емануелем Макроном.

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"Якщо ситуація в країні буде дозволяти мені виїхати у вересні на Генасамблею (ООН), будемо підсумовувати результати всіх цих зустрічей вже з президентом Байденом", - зауважив президент.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, цього тижня Зеленський сказав, що на сьогодні чотири країни надають або спроможні надати Україні саме ту далекобійну зброю, яка здатна допомогти вигнати Росію з української території та зберегти життя цивільного населення. "Нам потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї саме від тих країн, які нам дають цю далекобійну зброю. І від них (цих країн - УНІАН) це залежить. І, скажу чесно, від коаліції всіх дружніх партнерів, всіх країн світу це не залежить", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що це рішення залежить від конкретних держав: США, Британії, Франції та Німеччини.

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