Зеленський наголосив, що нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор.

Президент Володимир Зеленський прибув на авіабазу "Рамштайн" у Німеччині для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України. Про це глава держави повідомив у мережі Telegram.

"Робота з партнерами для міцності України. Я прибув на авіабазу "Рамштайн" для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України", - заявив він.

Зеленський наголосив, що нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор.

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"Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо. Я візьму участь у засіданні групи та зустрінуся з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом. Окремо проведу переговори з канцлером Олафом Шольцом", - поінформував президент.

За його словами, після "Рамштайну", заплановано візит до Італії.

"Міжнародний економічний форум "Амброзетті", зустрічі з представниками італійського бізнесу. Переговори з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Узгоджуємо позиції з усіма союзниками по G7", - додав Зеленський.

Допомога Україні у війні

Як повідомляв УНІАН, цього тижня Зеленський заявив, що на сьогодні чотири країни надають або спроможні надати Україні саме ту далекобійну зброю, яка здатна допомогти вигнати Росію з української території та зберегти життя цивільного населення.

"Нам потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї саме від тих країн, які нам дають цю далекобійну зброю. І від них (цих країн - УНІАН) це залежить. І, скажу чесно, від коаліції всіх дружніх партнерів, всіх країн світу це не залежить", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що це рішення залежить від конкретних держав: США, Британії, Франції та Німеччини. "Щодня ми втрачаємо людей. І саме від цих чотирьох держав залежить наша сила в вирішенні цих проблем", - наголосив Зеленський.

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