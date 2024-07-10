За його словами, збільшується кількість літаків, доступних Україні.

Президент Володимир Зеленський анонсував найближчим часом рішення щодо винищувачів F-16. Про це глава держави заявив у відеозверненні.

"Сьогодні продовжуємо роботу у Вашингтоні, буде, зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 "петріотів" і десятки інших систем ППО, сьогодні – рішення по літаках", - зазначив він.

Також, за словами Зеленського, будуть підписані і дві нові безпекові угоди.

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"Там, в угодах, підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту – наших воїнів, усіх наших людей, відбудови. Все це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно", - сказав президент.

Крім того, як поінформував глава держави, в Вашингтоні відбудеться щонайменше десять перемовин з лідерами країн.

"Вдячний усій нашій команді за активність. Сьогодні будуть зустрічі в Конгресі США – обидві партії, обидві палати. Ми цінуємо американську підтримку і будемо сьогодні говорити про те, як додати нашій взаємодії з Америкою ще більше хороших результатів – бажано далекобійних і далекосяжних", - резюмував він.

Скільки F-16 потрібно Україні?

Як повідомляв УНІАН, президент Зеленський під час інтерв'ю в Інституті Рональда Рейгана в США заявив, що Україні необхідно щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб ефективно протистояти Росії в небі.

За його словами, Україна постійно чекає на винищувачі від своїх партнерів. "Знаєте, ми постійно чекаємо. Як моя мама чекала мене після школи, але я постійно знаходив причини прийти пізніше. Але це серйозніше, набагато серйозніше", - зазначив глава держави.

При цьому він фактично констатував, що кількість обіцяних Україні F-16 союзниками на сьогоднішній день не зможе кардинально змінити ситуацію на фронті: "Проблема з F-16 полягає в кількості та датах їхнього прибуття... Росія щодня використовує 300 літаків в операціях проти України, - сказав він. - У нас було рішення про 10-20, але навіть якщо їх буде 50 - це ніщо".

За словами Зеленського, Україна потребує повітряного флоту.

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