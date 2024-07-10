За словами президента, Росія щодня використовує 300 літаків проти України.

Україні необхідно щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб ефективно протистояти Росії в небі. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю в Інституті Рональда Рейгана в США.

Він фактично констатував, що кількість обіцяних Україні F-16 союзниками на сьогоднішній день не зможе кардинально змінити ситуацію на фронті.

"Проблема з F-16 полягає в кількості та датах їхнього прибуття... Росія щодня використовує 300 літаків в операціях проти України, - сказав він. - У нас було рішення про 10-20, але навіть якщо їх буде 50 - це ніщо". Відео дня

За словами Зеленського, Україна потребує повітряного флоту.

"У них - 300 бортів, а нам потрібно 128. Ці цифри є в наших союзників. Тому до моменту, поки в нас не буде цієї кількості літаків, ми не зможемо стати рівними з ними (з росіянами - УНІАН) у небі, це буде складно", - додав президент.

F-16 для України - актуальне

Нагадаємо, днями міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна і Нідерланди роблять важливі кроки для того, щоб літаки F-16 почали працювати на фронті якомога швидше.

За його словами, зараз сторони вже обговорили основні технічні аспекти.

"Ми обговорили всі технічні умови, необхідні для того, щоб ці F-16 могли літати тут, і в цьому напрямку робляться важливі кроки", - сказав Брекельманс.

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