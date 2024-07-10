Поставки планують розпочати цього року.

Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16. Про це повідомляє газета Verdens Gang з посиланням на заяву норвезького прем'єр-міністра Йонаса Гар Стьоре на саміті НАТО у Вашингтоні.

Згідно із заявою, поставки мають розпочатися в цьому році.

"Здатність України захищатися від атак із повітря має вирішальне значення для її оборони від Росії. Норвегія вирішила передати в дар Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо розпочати поставки у 2024 році", - зазначив прем'єр. Відео дня

За словами міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда ​​Грама, у міру того, як Україна отримуватиме більше навчених пілотів та допоміжного персоналу, сторони коаліції винищувачів додаватимуть Україні нові літаки.

Як пише видання, Норвегія зняла з озброєння винищувачі F-16 у 2021 році у зв'язку з поступовим введенням в дію нового винищувача F-35.

Винищувачі F-16 для України

Днями міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна і Нідерланди роблять важливі кроки для того, щоб літаки F-16 почали працювати на фронті якомога швидше.

Водночас сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб ефективно протистояти Росії в небі.

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