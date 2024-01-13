У Повітряних силах нагадали, що Україні потрібні багатоцільові літаки.

Пріоритетом для Повітряних сил України залишаються багатоцільові винищувачі F-16. Ці літаки дозволять встановити перевагу в повітрі, на відміну від штурмовиків А-10.

"Позиція Повітряних сил щодо отримання на озброєння західних літаків незмінна: пріоритетом є F-16, на яких зараз навчаються наші пілоти. Можливо буде інший тип, але саме - багатоцільовий літак, здатний працювати по повітряним, наземним і надводним цілям. Тому F-16 є багатофункціональним і може виконувати ряд цих функцій з широким спектром озброєння", - розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

За його словами, літак А-10 здатний підтримувати вогнем наземні війська, тобто завдавати ударів по позиціях противника. Водночас він нагадав, що ці штурмовики дорожче в обслуговуванні, ніж винищувачі F-16.

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"Платформа А-10 буде занадто обтяжливою для авіації Повітряних сил, у нас просто не вистачить ресурсів для освоєння цього літака як матеріальних, так і людських", - зазначив Ігнат.

При цьому він вказав, що у ЗСУ є літаки штурмової авіації, це - Су-25 і вертольоти Мі-24 та Мі-8, а також є два типи винищувачів МіГ-29, Су-27, бомбардувальник Су-24М і транспортна авіація.

Офіцер пояснив, що використання штурмової авіації обмежене через засоби ППО противника на передній лінії фронту і його переваги в повітрі.

Ігнат вказав, що передумовою успіху - перевага в повітрі, яке забезпечать як літак F-16, так і зенітні ракетні комплекси середнього і великого радіусу дії.

"І після цього стає можливим ефективне застосування штурмової авіації за призначенням для підтримки наземних військ, а також і бойових вертольотів, в тому числі і західного зразка, які дуже хочуть отримати наші побратими з армійської авіації (мова про Apache, Black Hawk і т.д.)", - підкреслив спікер Повітряних сил.

Штурмовики A-10 та вертольоти AH-64 Apache для України

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський закликав США поставити Україні для підтримки піхоти американські штурмовики A-10 і вертольоти різних серій.

Також Україна попросила союзників прискорити постачання артилерійських боєприпасів, на нестачу яких скаржаться деякі підрозділи. У той час як безпілотники все більше впливають на поле бою, артилерія є основою для обох армій, і Україні доводиться балансувати і використовувати снаряди різного калібру в залежності від наявних запасів.

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