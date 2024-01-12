Сирський додав, що ударні вертольоти, такі як AH-64 Apache і AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk, також можуть зіграти важливу роль.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський закликав США поставити Україні для підтримки піхоти американські штурмовики A-10 і вертольоти різних серій.

"Я б говорив про А-10 як про варіант, якщо вони нам будуть передані... це не нова машина, але надійна, зарекомендувала себе в багатьох війнах, і має широкий набір озброєння для знищення наземних цілей для допомоги піхоті. Він призначений для ураження наземних цілей: танків, артилерії... всього, що протистоїть піхоті", - заявив він в інтерв'ю Reuters.

A-10 Thunderbolt - дозвуковий штурмовик, вироблений в США і перебуває на озброєнні з 1970-х років. За словами Сирського, A-10 нададуть вирішальну підтримку наземним військам, які спробують захопити ініціативу в боротьбі з добре оснащеним противником. Він додав, що ударні вертольоти, такі як AH-64 Apache і AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk, також можуть зіграти важливу роль.

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Крім закликів до збільшення кількості літаків, Україна попросила союзників прискорити постачання артилерійських боєприпасів, на брак яких скаржаться деякі підрозділи. У той час як безпілотники все більше впливають на поле бою, артилерія є основою для обох армій, і Україні доводиться балансувати і використовувати снаряди різного калібру в залежності від наявних запасів.

Сирський підкреслив, що майбутні прориви фронту все ще можливі. Відповідаючи на питання, чи може статися перелом у конфлікті на користь України, він заявив: "Я думаю, що шанси є завжди. Потрібно тільки знайти їх і використовувати".

Він додав, що "неможливо", щоб Росія побудувала надійну оборону всюди, і що завжди є слабкі місця через ландшафт та інші фактори.

Авіація для України - деталі

За словами представника Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, західні сучасні винищувачі дуже серйозно змінять хід війни в Україні. За його поясненням, вони допоможуть відігнати російську авіацію подалі і прикрити з повітря наші наземні війська. Він підкреслив, що Україні потрібні сучасні літаки, які зможуть завоювати перевагу в повітрі.

Уряд Австралії отримало запит від України на отримання списаних 45 армійських багатоцільових вертольотів Taipan. Про це інформує портал Asia-Pacific Defence Reporter. Раніше стало відомо, що австралійські техніки таємно розбирають всі 45 армійських багатоцільових вертольотів Taipan і "ховають" їх компоненти. Машини коштують близько 20 мільйонів доларів кожна.

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