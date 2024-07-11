Ця зброя є ефективною, тихою, непомітною і дешевою.

Цього року Південна Корея перша у світі розгорне лазерну зброю для використання у військових цілях. Вона їй потрібна для ефективної боротьби з північнокорейськими безпілотниками.

Як пише Reuters,у грудні п’ять північнокорейських безпілотників перелетіли на територію Південної Кореї, яка технічно все ще перебуває у стані війни з Пхеньяном, що спонукало Сеул підняти винищувачі та ударні гелікоптери та спробувати їх збити.

Як уточнює Агентство із закупівель озброєнь (DAPA), програму назвали "проект "Зоряні війни". Новітню зброю розробили південнокорейські військові розробили спільно з Hanwha Aerospace.

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У адміністрації програми оборонних закупівель зазначають, що ця зброя є ефективною, тихою, непомітною і дешевою. Один постріл коштує $1,45.

"Наша країна стає першою країною в світі, яка розгортає і експлуатує лазерну зброю, і можливості реагування наших військових на провокації Північної Кореї з використанням безпілотників будуть ще більше посилені", - наголосили у DAPA.

У Агентстві переконані, що ця зброя змінить правила гри на полі бою в майбутньому. Вона збиває безпілотники, спалюючи променями світла двигуни або інше електричне обладнання безпілотників протягом 10-20 секунд.

Відносини Південної Кореї та КНДР

Як повідомляв УНІАН, Корейська Народно-Демократична Республіка регулярно запускає повітряні кулі, наповнених різними відходами, зокрема фекаліями, на територію Південної Кореї.

Минулого місяця солдати Південної Кореї зробили попереджувальні постріли після того, як північнокорейські військові перетнули кордон, а потім відступили. Такий інцидент був вже третім.

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