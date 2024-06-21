В Сеулі поки що не хочуть розкривати усі карти.

Обсяги поставок зброї Україні Південна Корея визначатиме в залежності від того, як Росія співпрацюватиме з КНДР. Про виданню Yonhap заявив радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин.

Він підтвердив, що Сеул перегляне можливість постачання зброї Україні після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін підписали договір про взаємну оборону в разі війни.

"Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція щодо останніх подій між Росією та Північною Кореєю залежить від того, як Росія підійде до ситуації в майбутньому", — сказав чиновник.

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Серед потенційних озброєнь, які розглядаються, – 155-мм артилерійські снаряди, а також системи протиповітряної оборони, які потрібні Україні, повідомляють джерела видання в уряді.

Однак в публічних заявах офіційні особи Сеула зберігають стратегічну невизначеність щодо типів зброї, що розглядається як дипломатичний крок, щоб використати можливість тиснути на Москву, аби вона утрималася від передачі ключових військових технологій Пхеньяну.

Співпраця Росії з КНДР непокоїть світ

Як писав УНІАН, візит російського диктатора Володимира Путіна до Пхеньяна є тривожною ознакою формування ядерного альянсу, відверто ворожого до НАТО і Заходу загалом. Видання The Times зауважує, з негласного благословіння Китаю світ переходить до нової холодної війни із протистоянням двох потужних ядерних блоків.

Також ми розповідали, що у Сенаті США запропонували визнати Росію державою-спонсоркою тероризму через підписання угоди про партнерство між РФ та Північною Корею та поглиблення військової співпраці. Як повідомляє "Голос Америки", про це заявили сенатори від обох провідних партій Конгресу США, презентуючи відповідний законопроєкт.

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