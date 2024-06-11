В лабораторіях та на випробувальних полігонах лазери успішно нищать мішені ще з 1970-років. Але в реальному бою такого досі нікому не вдавалося.

Після півстоліття суцільних невдач Пентагону, ймовірно, вдалося створити бойовий лазер, який справді працює. Як пише Forbes, лазер армії США вперше збив безпілотник в бойових умовах.

На початку травня начальник відділу закупівель армії США Даг Буш сказав виданню, що американським військовим вдалося збити безпілотник за допомогою лазера у бойових умовах. Але тепер офіційні представники Пентагону відмовляються публічно підтверджувати чи спростовувати цю інформацію.

Автор публікації поспілкувався із Джонатаном Манімейкером, генеральним директором компанії BlueHalo, виробником військового лазера LOCUST, який "почали експлуатувати" за кордоном у листопаді 2022 року. Він теж не став щось підтверджувати, або спростовувати, але зізнався, що солдати, які використовуваои цей лазер, "висловили особисту подяку за захист, який він надає".

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Як зауважує Forbes, Пентагон хотів перетворити лазер на зброю одразу, як цю технологію було винайдено. "Здавалося, лазер був саме тим, що шукали військові. У 1962 році, лише через два роки після першої лабораторної демонстрації лазера, проект Пентагону Defender уже мав на меті збивати радянські ракети", – пише видання.

Вже 1973 року наступник Defender збив безпілотник-мішень на авіабазі Кертленд у Нью-Мексико, але технологію так і не вдалося перетворити на практичну зброю. Після того успішну роботу бойових лазерів демонстрували ще не раз в рамках різних проектів, але жодного разу апарат не вдавалося зробити придатним до використання в реальних умовах.

Військові США наразі мають приблизно 31 різну програму бойових лазерів. Декілька з них зараз справді стоять на бойовому чергуванні для захисту американських військ та кораблів від невеликих безпілотників, які використовують єменські хусити та повстанці в Іраку. Про деякі з них вже відомо, що вони отримали погані відгуки.

Наприклад, солдати розкритикували систему протиповітряної оборони малої дальності Directed Energy Maneuver, встановлену на бойовій машині Stryker, за "значні розбіжності між результатами в лабораторії та тестового полігоні та фактичним тактичним розгортанням".

"Мова, яку використовували солдати щодо цих "розбіжностей", могла бути менш тактовною", – додає Forbes.

Як пояснив автору статті вищезгаданий виробник лазеру LOCUST, для використання в бойових умовах не так важлива номінальна потужність лазера, як здатність правильно сфокусувати його промені на ціль.

"Що відрізняє LOCUST від інших лазерів, так це те, що ми маємо першокласні засоби фокусування, наведення та керування променем", — каже Манімейкер і додає, що більша потужність є лише спробою компенсувати погану точність фокусування.

Як зауважує Forbes, лазери з нескінченним боєзапасом та низькою ціною за постріл є ідеальним засобом протидії дешевим, але смертоносним безпілотникам.

"З огляду на те, що на горизонті кишить безпілотниками — тільки Україна планує побудувати два мільйони безпілотників цього року — тактичні лазери, ймовірно, будуть ставати все більш важливими для виживання сухопутних сил. Приємно знати, що вони нарешті працюють", – резюмує видання.

Армія США шукає протидію безпілотникам

Як писав УНІАН, в армії США зрозуміли, що є беззахисними перед дронами, і спішно шукають вихід. Технологія вже є – мобільні ЗРК малого радіусу дії на базі легкого БТР чи навіть бронеавтомобіля. Але проблема в тому, щоб швидко виготовити їх у достатній кількості.

Паралельно Пентагон переходить на модернізовані зразки бронетехніки, яка може самостійно захищатися від безпілотників та ракет ПТРК. Йдеться про систему Iron Fist – щось на кшталт бортової міні-ЗРК, якою оснащуються нові версії БМП Bradley.

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