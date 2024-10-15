Значну частку на світовому ринку протитанкового озброєння займають американські компанії Raytheon та Lockheed Martin.

У наступні 10 років країни світу витратять близько 20 млрд доларів на протитанкові ракети, а загальний обсяг виробництва такого озброєння складе 26 тисяч одиниць. Відповідні дані наводить аналітична організація Forecast International.

Цікаво, що у короткостроковій перспективі можна очікувати на певне зниження обсягів продажів протитанкової зброї, однак потім показники знову підуть вгору.

Тож, на думку експертів, основні бойові танки і далі будуть відігравати важливу роль на полі бою, що і формує відповідні очікування на ринку.

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На графіку від Forecast International можна бачити, скільки на ринку протитанкових ракет будуть займати найближчим часом різні "‎гравці"‎. Як видно, крупні американські компанії, такі як Lockheed Martin, почувають себе досить впевнено.

Також гарні показники демонструє турецька Roketsan та китайська Norinco.

Загальну частку європейських оборонних компаній у цьому сегменті експерти оцінили у менш ніж 20%, однак вона може зрости завдяки розробці нових ракет, таких як Akeron MP та MLP.

Протитанкові ракети – останні новини

Раніше повідомлялось, що українські військові почали розбирати комплекси Javelin на запчастини. На такі кроки йдуть, коли комплекс отримав пошкодження і його подальше штатне використання є неможливим.

Також нагадаємо, що взимку посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна має подякувати екс-президенту США Дональду Трампу за надання Javelin.

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