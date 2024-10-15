У наступні 10 років країни світу витратять близько 20 млрд доларів на протитанкові ракети, а загальний обсяг виробництва такого озброєння складе 26 тисяч одиниць. Відповідні дані наводить аналітична організація Forecast International.
Цікаво, що у короткостроковій перспективі можна очікувати на певне зниження обсягів продажів протитанкової зброї, однак потім показники знову підуть вгору.
Тож, на думку експертів, основні бойові танки і далі будуть відігравати важливу роль на полі бою, що і формує відповідні очікування на ринку.
На графіку від Forecast International можна бачити, скільки на ринку протитанкових ракет будуть займати найближчим часом різні "гравці". Як видно, крупні американські компанії, такі як Lockheed Martin, почувають себе досить впевнено.
Також гарні показники демонструє турецька Roketsan та китайська Norinco.
Загальну частку європейських оборонних компаній у цьому сегменті експерти оцінили у менш ніж 20%, однак вона може зрости завдяки розробці нових ракет, таких як Akeron MP та MLP.
Протитанкові ракети – останні новини
Раніше повідомлялось, що українські військові почали розбирати комплекси Javelin на запчастини. На такі кроки йдуть, коли комплекс отримав пошкодження і його подальше штатне використання є неможливим.
Також нагадаємо, що взимку посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна має подякувати екс-президенту США Дональду Трампу за надання Javelin.
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