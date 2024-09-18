Бойовою частиною з ракет оснащують FPV-дрони, але є важливий нюанс.

Українські військові почали розбирати протитанкові ракети до ПТРК FGM-148 Javelin. Бойовою частиною з них оснащують FPV-дрон, пише видання Defense Express.

"Як мінімум, саме це зробили у підрозділі Fatum протитанкового батальйону 3-ї штурмової бригади, які зафільмували процес екстракції самої ракети зі транспортно-пускового контейнера", – йдеться у матеріалі.

Ніхто при здоровому глузді не стане розбирати високоточну ракету Javelin, аби оснастити дрон. Тому військові одразу пояснили, чому пішли на такий крок. Виявилося, що ракета мала пошкодження, тому подальше її штатне використання було неможливим.

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І коли проблема полягає в цьому, рішення витягти з ракети бойову частину виглядає доцільною, кажуть у Defense Express.

"Зрештою мова йде навіть не про одну, а одразу про дві кумулятивні бойові частини (БЧ у Javelin тандемна) із загальною вагою 8,4 кг. Водночас у когось може з'явитися ідея використати й тепловізійну головку самонаведення Javelin, але об'єктивно вона не має значної цінності. По-перше, вона має роздільну здатність лише 64×64 пікселів, а, по-друге, потребує охолодження для чого використовується змінний елемент живлення та охолодження з аргоном", – сказано в матеріалі.

При цьому видання зазначило, що випадки, коли неробочу ракету від Javelin необхідно розбирати для того, щоб забрати бойову частину, не може вважатися рядовою. Це свідчить про те, що питання забезпечення FPV-дронів бойовими частинами – як протитанковими, так і протипіхотними – потребує змін на краще.

ПТРК Javelin: основні характеристики та роль у війні в Україні

ПТРК Javelin (або FGM-148 Javelin) – це переносний протитанковий ракетний комплекс, розроблений США. Він використовує самонавідні ракети з інфрачервоним наведенням. Це означає, що після запуску ракета самостійно наводиться на ціль, що дозволяє оператору швидко змінити позицію.

Javelin має два основні режими атаки. Атака зверху – ракета набирає висоту та атакує танк у верхню частину, де броня зазвичай тонша. Пряма атака – використовується для ураження нерухомих цілей або укріплень.

Максимальна ефективна дальність становить приблизно 2,5-4,75 км залежно від моделі, що дозволяє безпечно працювати на відстані від цілі.

Javelin відіграє важливу роль у війні Росії проти України – цей комплекс став одним з символів українського опору. Він зарекомендував себе як дуже ефективний комплекс проти російських танків, включаючи Т-72 і Т-90, оскільки здатний пробивати їх захист, навіть з урахуванням додаткових елементів броні.

Окрім війни в Україні, Javelin використовувалися і в інших конфліктах, наприклад у війні в Іраку чи в Афганістані.

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