Україна має подякувати колишньому президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за надання Києву ракет Javelin під час його правління. Про це в коментарі Bloomberg заявила посол України в США Оксана Маркарова.
Зокрема, відповідаючи на запитання, що зробить Київ, якщо Трамп буде переобраний президентом, дипломат сказала, що Україна "працюватиме з президентом, якого обере американський народ".
"Боротьба за свободу, боротьба за незалежність, боротьба за демократію та цінності, які ми поділяємо — це було, і ми будемо дуже старанно працювати, щоб це було двопартійним. Це загальноамериканська проблема. Ми повинні зробити все можливе, щоб США залишалися сильними і продовжували нас підтримувати", – зазначила Маркарова.
За її словами, нині Україна зіткнулася з критичною нестачею ракет. При цьому посол висловлює оптимізм щодо двопартійної підтримки допомоги Києву.
"У нас ще вистачає охочих воювати — немає вибору, власне, ми захищаємо свої домівки — але у нас закінчується техніка, особливо ракети та перехоплювачі. Нам потрібна ця підтримка ще вчора. Я була дуже рада почути, що це була дуже сильна двопартійна підтримка, звісно, ще не остаточна, лише перший крок у правильному напрямку. Немає альтернативи продовженню цієї підтримки", - вважає Маркарова.
Підтримка США Україні - останні новини
У четвер, 8 лютого, Сенат США зробив крок до ухвалення пакета допомоги Україні. Це ще не остаточне рішення - з цього моменту розпочато процес виставлення на розгляд питання у Палаті представників США.
Днем раніше у США провалили голосування за допомогу Україні та безпеку кордонів.
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