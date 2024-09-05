У порівнянні з московськими Т-90С, танк VT-4 показав відмінну точність влучання при стрільбі за різних умов.

Китайський основний бойовий танк VT-4 перевершив російську розробку Т-90С під час нещодавніх випробувань, проведених у Алжирі. Про це пише Army Recognition.

Так, у порівнянні з московськими Т-90С, танк VT-4 показав відмінну точність влучання при стрільбі за різних умов. Крім того, китайська зброя продемонструвала високу надійність роботи силової установки та шасі під час маршу на дистанцію в 500 кілометрів. І в Алжирі такими резульататм задоволені, тож розглядають придбання китайських танків на заміну російським зразкам.

Українське видання Defense Express зауважує, що Москва вчергове програла у боротьбі за присутність на світовому ринку озброєнь. Ба більше, йдеться про те, що африканська країна, яка традиційно вважалася споживачем саме російського озброєння, обрала китайський танк.

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"В даній історії є такий контекст. Після 2022 року Алжир зіткнувся із тим, що він не може отримати раніше законтрактовані комплектуючі до уже наявних танків Т-90С (орієнтовно 600 одиниць), ну і також – що не відбувається поставка уже раніше законтрактованих машин, які замість на експорт пішли безпосередньо на потреби окупаційних військ РФ. На цьому тлі Алжир задумався про вибір іншого типу ОБТ для свого війська, який був би настільки масовим, як і російський Т-90С. Але тут в алжирців виник лише один варіант – китайський VT-4", – мовиться у матеріалі.

Експерти звернули увагу, що оскільки VT-4 виявився для африканської країни по суті безальтернативним вибором, "компліментарні оцінки від алжирської сторони про цю машину можуть виявитись теж політично вмотивованими".

До того ж, незважаючи на те, що видно бажання Алжиру замовити китайські танки, не зрозуміло, в якому темпі та в яких обсягах Пекін буде готовий постачати VT-4.

"Але тим не менш, сам факт того, що один з традиційних покупців російської зброї йде курсом поступової заміни на інші зразки, безперечно є програшем Кремля в цій ситуації", – констатує видання.

Світовий ринок озброєння: інші новини

В Росії зліпили нового "франкенштейна". Розробники країни-агресорки схрестили РБУ-1200 "Ураган" та станину від ЗУ-23-2. На виході отримали аналог німецького реактивного міномета Nebelwerfer. І цей зразок імпровізованого озброєння окупантів виглядає значно більш продуманим, аніж попередні "схрещення".

Тим часом Сполучені Штати повністю переглянуть концепцію "супердорогого" винищувача шостого покоління. Зараз США роблять акцент не на самому літаку, а на "системі" (елементом якої і є винищувач).

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