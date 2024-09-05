Раніше Повітряні сили США представили концепт легкого винищувача нового покоління.

Повітряні сили США переглядають суть вимог до нового винищувача-невидимки шостого покоління, який створюють в рамках амбітної програми Next Generation Air Dominance.

"‎Отже, з точки зору вимог, я б сказав, що ми повертаємось і починаємо із самого початку"‎, - цитує заступника начальника штабу Повітряних сил Сполучених Штатів Америки генерала Джеймса Слайфа The War Zone.

Йдеться про переосмислення ширшого набору питань, які мають допомогти американцям домінувати в повітрі у війнах майбутнього. У Повітряних силах роблять акцент на тому, що програма стартувала вже доволі давно - ще у 2014-му. З тих пір багато чого змінилось: з’явились нові технології, трансформувалось уявлення про те, як повинен виглядати повітряний бій.

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Отже, що можна сказати про Next Generation Air Dominance? Не так вже і багато. Відомо тільки те, що зараз США роблять акцент не на самому літаку, а на "системі" (елементом якої і є винищувач).

Next Generation Air Dominance

Раніше повідомлялось, що американців дуже турбує ціна перспективного літака, адже один NGAD може обійтись американським платникам податків у 250 млн доларів. Це приблизно втричі дорожче за вартість малопомітного винищувача п'ятого покоління F-35 Lightning II, який, до речі, також ніколи не вважали "‎дешевим"‎.

Можливою альтернативною "‎базовому"‎ винищувачу NGAD може стати легкий бойовий літак, концепт якого було представлено нещодавно. На відміну від більш ранніх концептів, він має лише один двигун, а отже буде коштувати менше, ніж великий двомоторний винищувач.

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