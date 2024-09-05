Повітряні сили США переглядають суть вимог до нового винищувача-невидимки шостого покоління, який створюють в рамках амбітної програми Next Generation Air Dominance.
"Отже, з точки зору вимог, я б сказав, що ми повертаємось і починаємо із самого початку", - цитує заступника начальника штабу Повітряних сил Сполучених Штатів Америки генерала Джеймса Слайфа The War Zone.
Йдеться про переосмислення ширшого набору питань, які мають допомогти американцям домінувати в повітрі у війнах майбутнього. У Повітряних силах роблять акцент на тому, що програма стартувала вже доволі давно - ще у 2014-му. З тих пір багато чого змінилось: з’явились нові технології, трансформувалось уявлення про те, як повинен виглядати повітряний бій.
Отже, що можна сказати про Next Generation Air Dominance? Не так вже і багато. Відомо тільки те, що зараз США роблять акцент не на самому літаку, а на "системі" (елементом якої і є винищувач).
Next Generation Air Dominance
Раніше повідомлялось, що американців дуже турбує ціна перспективного літака, адже один NGAD може обійтись американським платникам податків у 250 млн доларів. Це приблизно втричі дорожче за вартість малопомітного винищувача п'ятого покоління F-35 Lightning II, який, до речі, також ніколи не вважали "дешевим".
Можливою альтернативною "базовому" винищувачу NGAD може стати легкий бойовий літак, концепт якого було представлено нещодавно. На відміну від більш ранніх концептів, він має лише один двигун, а отже буде коштувати менше, ніж великий двомоторний винищувач.