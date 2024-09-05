Військові проаналізували новий зразок імпровізованого озброєння, який показали загарбники.

Росіяни схрестили РБУ-1200 "Ураган" та станину від ЗУ-23-2 й отримали аналог німецького реактивного міномета Nebelwerfer.

"В соцмережах з’явилась фотографія рашистського корабельного бомбомета РБУ-1200 "Ураган", поставленого на станину від ЗУ-23-2. Так в окупантів з’явився новий зразок імпровізованого озброєнням, яким вони можуть ймовірно заміщати нестачу "класичної" реактивної артилерії, і котрий підозріло схожий на німецький реактивний міномет Nebelwerfer часів Другої світової війни (схоже, саме цим зразком рашисти й надихались)", - пише Defense Express.

Експерти звертають увагу на те, що цей зразок імпровізованого озброєння окупантів виглядає значно більш продуманим, аніж попередні "франкенштейни" з використанням корабельних бомбометів РБУ-6000 на шасі танків чи вантажівок. Як зазначає Defense Express, перше питання, яке треба поставити, це - звідки взагалі росіяни "відкопали" РБУ-1200, і наскільки багато в них може бути таких зразків. Річ у тому, що РБУ-1200 виготовлявся серійно аж у 1950-х роках, і на цей час, на думку аналітиків, в строю ВМФ РФ може використовуватись хіба що на тральниках проєктів 206 та 206М "Аквамарин".

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"Водночас, якщо взяти масогабаритні параметри РБУ-1200 "Ураган", то можна оцінити, що вибір під цю систему станини від ЗУ-23-2 – доволі непоганий варіант, щоб зробити цей бомбомет мобільним. Маса самого РБУ-1200 складає 620 кілограмів, водночас повна маса самої ЗУ-23-2 - 920 кілограмів", - йдеться у публікації.

Однак, якщо говорити про вогневі характеристики цього гібрида, то все виглядає дещо складніше. Експерти пояснюють, що заявлена дальність стрільби РБУ-1200 "Ураган" - всього 1200 метрів, швидкість ведення вогню – 2,5 постріли на хвилину. Тобто треба 2 хвилини для відстрілу повного залпу всього в 5 реактивних снарядів.

"Окремо питання виникає по можливій точності стрільби такого гібрида його штатними реактивними снарядами (маса 72 кілограми), які взагалі призначені для ураження підводних човнів і торпед", - пише видання.

Опираючись на попередню практику, аналітики припускають, що такий гібридний зразок із корабельним озброєнням може використовувати одна із частин морської піхоти противника. Проте поки невідомо, на якій саме ділянці фронту у загарбників з’явився цей "франкенштейн" і як давно це відбулось.

"Якщо уже згадувати про характеристики того самого німецького Nebelwerfer, то там дальність ведення вогню складала до 7,9 кілометра, темп – 6 пострілів за 5 секунд", - констатує Defense Express.

Інші "новаторські" рішення окупантів

Як повідомляв УНІАН, російські військові продовжують модернізувати "танки-черепахи", щоб захистити вразливу техніку від українських безпілотників. На відео, яке почало поширюватися в соціальних мережах, показана досить велика металева конструкція, побудована на танку Т-80. Боки закриті, за винятком передньої частини, де з решіток виступає основна гармата танка.

У відео російські солдати розповідають про адаптацію і про те, як металевий корпус захищає від дронів. При цьому в одному з епізодів один із солдатів показує висувне металеве ліжко, вбудоване в стіну, зазначаючи, що солдати можуть відпочивати між боями.

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