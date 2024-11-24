Використання Росією балістичних ракет середньої дальності - типовий шантаж, вважає очільник МЗС України.

Необхідно зміцнити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати російські балістичні ракети середньої дальності.

Такою інформацією міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поділився в соціальній мережі Х (Twitter).

Він наголошує, що використання Росією балістичних ракет середньої дальності є типовим шантажем.

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За його словами, "Путін намагається всіх відлякати від підтримки України":

"Партнери України повинні діяти з точністю до навпаки - відмовитися від шантажу, посилити підтримку та зміцнити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети".

У центрі уваги російська міжконтинентальна балістична ракета - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Росія вдарила ракетою "Орешник" по Дніпру.

Науковий співробітник Ядерного проекту в Осло Фабіан Хоффманн в інтерв'ю CNN розповів, що кремлівський правитель Путін збрехав, що російські балістичні ракети "Орешник" не можна перехопити.

За його словами, деякі протиракетні системи американського та ізраїльського виробництва зможуть збити кілька боєголовок. Він сказав, що такі системи, як SM-3 від Aegis або Aegis Ashore, а також, швидше за все, Arrow 3 і THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) можуть абсолютно впоратися з цим типом загрози.

Військовий аналітик зазначив, що економічний чинник є більшою проблемою, ніж саме перехоплення, оскільки для збиття всіх боєголовок знадобиться велика кількість перехоплювачів.

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