Цей крок допоможе завершити цю війну скоріше.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Як передає кореспондент УНІАН, на спільному брифінгу з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбарес Буено у місті Толедо, де відбувається неформальне засідання глава МЗС країн-членів Євросоюзу, Кулеба наголосив, що немає жодного аргументи проти надання Україні далекобійних ракет Taurus.

"Німецький уряд також робить певні пропозиції для нас. Обговорення, яке зараз триває у нас з урядом Німеччини, стосується надання далекобійних ракет Taurus. Франція і Сполучене Королівство це вже зробили (надали ракети Storm Shadow та Scalp - УНІАН). Насправді немає жодного об'єктивного аргументу проти ухвалення цього рішення. ... Я конструктивно, чемно, без чинення будь-якого тиску закликаю уряд Німеччини ухвалити це рішення, яке має сенс, бо це допоможе нашому контрнаступу, і з цієї причини, це допоможе завершити цю війну скоріше", - зазначив Кулеба.

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Також міністр закликав усі країни-члени Євросоюзу, які використовують винищувачі F16, долучитися до авіаційної коаліції не лише шляхом проведення навчань для українських пілотів, а й шляхом надання літаків.

"Це те, що легко зробити зараз. Я сподіваюсь, що мій заклик буде почуто", - сказав Кулеба.

Taurus для Україні - що треба знати

Влада Україна вперше запросила у Німеччини ракети Taurus в травні, коли ЗСУ готувалися до контрнаступу. Ця німецько-шведська крилата ракета призначена для високоточних ударів і дальність її дії становить до 500 кілометрів.

Україна досі розраховує отримати ці авіаційні крилаті ракети. В серпні в уряді Німеччини підтримали такі поставки, заявивши, що Україна має повне право на отримання такої допомоги.

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