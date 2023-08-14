Голова Міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час візиту до Києва заявив, що Україна має повне право отримати ракети Taurus від ФРН.
Лінднер наголосив, що Україна мусить перемогти у війні, яку почала Росія, інформує агентство DPA.
"З нашого боку частково є відповідальність за те, щоб нинішні сили України завжди були більшими, ніж жорстокість, що випливає з путінської війни", – сказав міністр.
Він додав, що Німеччина намагається посилювати обороноздатність України усіма доступними способами.
"Оскільки я знаю, що багато хто підтримує таку допомогу, як і я особисто, то я сподіваюсь на швидке, якнайшвидше з’ясування цих питань", – підкреслив Лінднер.
Taurus для України
Як повідомляв УНІАН, Україна ще навесні надіслала офіційний запит до Німеччини з проханням передати крилаті ракети Taurus. Опозиційні депутати в Бундестазі також підтримують цю ідею і просили уряд Шольца погодитись.
13 серпня канцлер Шольц повідомив, що Берлін не готовий до передачі Україні німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus.
Водночас за даними німецьких медіа, Берлін обговорює з Вашингтоном можливість передачі далекобійних ракет. На думку преси, це може сприяти одночасному постачанню Києву німецьких Taurus і американських ATACMS.