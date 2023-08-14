Німеччина намагається посилювати обороноздатність України усіма доступними способами, заявив Крістіан Лінднер.

Голова Міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час візиту до Києва заявив, що Україна має повне право отримати ракети Taurus від ФРН.

Лінднер наголосив, що Україна мусить перемогти у війні, яку почала Росія, інформує агентство DPA.

"З нашого боку частково є відповідальність за те, щоб нинішні сили України завжди були більшими, ніж жорстокість, що випливає з путінської війни", – сказав міністр.

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Він додав, що Німеччина намагається посилювати обороноздатність України усіма доступними способами.

"Оскільки я знаю, що багато хто підтримує таку допомогу, як і я особисто, то я сподіваюсь на швидке, якнайшвидше з’ясування цих питань", – підкреслив Лінднер.

Taurus для України

Як повідомляв УНІАН, Україна ще навесні надіслала офіційний запит до Німеччини з проханням передати крилаті ракети Taurus. Опозиційні депутати в Бундестазі також підтримують цю ідею і просили уряд Шольца погодитись.

13 серпня канцлер Шольц повідомив, що Берлін не готовий до передачі Україні німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus.

Водночас за даними німецьких медіа, Берлін обговорює з Вашингтоном можливість передачі далекобійних ракет. На думку преси, це може сприяти одночасному постачанню Києву німецьких Taurus і американських ATACMS.

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