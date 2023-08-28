Червоних ліній більше не існує, каже міністр Резніков.

Україна отримає американські балістичні ракети ATACMS (дальність 300 км) та німецько-шведські авіаційні крилаті ракети TAURUS (дальність 500 км), впевнений міністр оборони Олексій Резніков.

"Storm Shadow, SCALP ми з вами вже отримали. Тому сьогодні, на наш погляд, приєднання Німеччини до коаліції є абсолютно логічним та реалістичним. … Що стосується ATACMS, я не бачу серйозних перешкод, адже Америка – дуже прагматична країна. Вони довго приймають рішення – скільки ракет у них є, скільки вони могли б дати, скільки б вони могли виробляти, щоб не знизити їхню боєздатність", – заявив міністр на прес-конференції, пише OBOZREVATEL.

Резніков зазначив, що щодо TAURUS вже зараз є позитивні сигнали від німецького парламенту. Він заявив, що слід очікувати на постачання "серйозної" зброї.

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"Червоних ліній більше не існує. Вся зброя буде, і навіть F-16", – додав він.

Далекобійні ракети ATACMS і TAURUS для України

Цього місяця в уряді Німеччини заявили, що Україна має повне право отримати ракети TAURUS від Берліна.

Адміністрація президента США Джо Байдена станом на кінець липня, за повідомленнями ЗМІ, попри тиск з боку американських законодавців і прохання української влади, продовжувала відмовляти у постачанні ракет великої дальності ATACMS.

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