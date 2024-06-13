Зокрема до пакету військової допомоги увійдуть й інші види зброї.

Канада планує передати Україні понад 2 тисячі надлишкових неозброєних ракет CRV7 та перелік інших видів озброєння. Про це заявив міністр оборони країни Білл Блер, пише Reuters і dpa.

"Канада надасть Україні 2,3 тисячі канадських авіаційних ракет CRV7. Це озброєння раніше використовували Королівські ВПС Канади. За минулі кілька місяців ми тестували ці ракети, щоб переконатися в їх ефективності", - повідомив він перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО.

За його словами, канадські спеціалісти провели останні кілька місяців, забезпечуючи експлуатацію ракет, які не мають боєголовок.

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Водночас речниця Блера заявила, що Канада планує відправити деякі боєголовки до України, проте не надала подробиць.

Крім того, Канада надішле 29 дистанційно керованих станцій озброєння німецького виробництва, які можуть бути встановлені на різні види бронетехніки та 13 тисяч набоїв для стрілецької зброї.

У виданні нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Канада передала Україні 10,2 млрд доларів, серед них 4 млрд канадських доларів пішло на військову допомогу (1 долар США = 1,37 канадських доларів).

Відомо, що ракети CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) були зняті у країні з озброєння ще на початку 2000-х років, тому уряд раніше підписав контракт на їхню поступово утилізацію. Водночас на складах Міноборони залишається понад 83 тисячі таких ракет, частина яких вже без боєголовок. Ця зброя підходить для наземних пускових установок та ударних вертольотів.

Допомога Україні від Канади - останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці квітня стало відомо, що Канада передасть Україні понад 2,3 млн доларів на виробництво дронів. Крім того, країна додатково виділить 13 млн канадських доларів (близько 10 млн доларів США) на чеську ініціативу з виробництва та закупівлі артилерійських боєприпасів.

Також у березні повідомлялось, що Канада виділила Україні 1,5 мільярда доларів фінансової допомоги. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, ці гроші допоможуть українському уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги.

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