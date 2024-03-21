Загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 мільярдів канадських доларів.

Україна 20 березня отримала від Канади 2 мільярди канадських доларів (1,5 млрд доларів США) фінансової допомоги. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ці кошти допоможуть українському уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги.

"Вдячні канадському народу та уряду, які залишаються нашими надійними союзниками в ці складні часи", - написав Шмигаль.

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Очільник українського уряду зазначив, що загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 мільярдів канадських доларів (понад 5 млрд доларів США).

Як Канада підтримує Україну - деталі

Канада дала сигнал, що готова підтримати ініціативу Чехії терміново доставити в Україну десятки тисяч артилерійських снарядів з різних країн. Зазначається, що федеральний уряд може внести до бюджету до 30 мільйонів доларів, що запропонував на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки президент Чеської Республіки Петр Павел.

Міністр оборони Канади Білл Блер дав обіцянку взяти участь в міжнародній "коаліції дронів" для України, очільниками якої є Латвія та Велика Британія. Про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом.

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