Євлаш зауважив, що на війні ніколи не буває достатньо ракет, тим більше під час таких масованих ударів противника, який переважає кількісно.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш розповів про запаси боєприпасів для систем протиповітряної оборони Patriot та IRIS-T.

"Звичайно, це не нуль. Ви бачили під час останньої комбінованої атаки – ми збили велику кількість [ворожих ракет]. Проти "Кинджалів" ми можемо використовувати тільки один засіб, який підтвердив свою ефективність – це Patriot. Але він ефективно може збивати "Кинджал", коли він заходить на ударну траєкторію, лоб в лоб, ефективний радіус протидії "Кинджалам" складає 40 кілометрів. Уявляєте, скільки потрібно таких Patriot, щоб закрити все?", – зауважив він в інтервʼю NV.

За його словами, ракети є дефіцитними. Євлаш наголосив, що партнери знають, скільки їх залишилось, постійно ведуться перемовини.

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"Якщо навіть не постачається сама установка, ракети також є дуже цінним елементом, який може використовуватися для стримування повітряного нападу. Однак на війні ніколи не буває достатньо ракет, тим більше під час таких масованих ударів противника, який переважає кількісно. Звісно, ми не виготовляємо самі ці ракети і не можемо закрити потребу повною мірою", – резюмував речник Повітряних сил.

Зброя для України: важливі новини

Днями міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Україна вже отримала ракети до американських ЗРК Patriot. Вони призначені для захисту від російських атак.

Тим часом міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що її країна планує передати Україні американські винищувачі F-16 цієї осені. Їх будуть перекидати партіями вже "після літа".

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