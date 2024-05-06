Зараз українські пілоти навчаються в Данії та Сполучених Штатах Америки.

Нідерланди планують передати Україні американські винищувачі F-16 цієї осені, їх почнуть перекидати партіями вже "після літа".

Про це розповіла міністр оборони країни Кайса Оллонгрен у коментарі Delfi. За її словами, союзники дотримуються плану, до якого входить навчання українських пілотів, підготовка обслуговуючого персоналу і передача самих літаків.

"У нас за планом навчальний центр у Румунії, де ми також допомагаємо розпочати навчання українців. Зараз вони проходять навчання в Данії, США та інших країнах. І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16", - сказала вона. Відео дня

F-16 для України: останні новини

Як відомо, до "коаліції F-16" увійшли Бельгія, Данія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сполучене Королівство і Швеція. Союзники пообіцяли підготувати українських авіаторів до роботи з винищувачами.

Нідерланди мають передати українській армії 24 F-16, а Данія - 19 винищувачів. У Норвегії також пообіцяли поставити Україні оновлені F-16.

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