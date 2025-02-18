Він попередив, що цей технологічний прогрес може мати серйозні наслідки для безпеки Південної Кореї та Японії.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Північна Корея і Росія зміцнюють військове співробітництво в багатьох секторах, включно з технологіями, наукою і промисловістю.

"Ця співпраця досягає найвищого рівня і становить серйозну загрозу для міжнародного співтовариства", - сказав він в інтерв'ю The Chosun.

Як приклад Буданов навів ракету KN-23, яку Північна Корея поставила Росії.

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"Спочатку її точність була серйозно зіпсована, з похибкою від 500 до 1500 метрів. Але російські фахівці з ракет внесли технічні зміни, вирішивши проблему. Тепер ракета значно точніша і становить набагато більшу загрозу", - пояснив Буданов.

Він попередив, що цей технологічний прогрес може мати серйозні наслідки для безпеки Південної Кореї та Японії, які перебувають у межах досяжності ракет Північної Кореї. Глава ГУР додав:

"Північна Корея використовує цю війну для отримання бойового досвіду та модернізації своїх військових технологій. Це матиме довгострокові наслідки для ландшафту безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".

Співпраця РФ і КНДР

Північна Корея відправила в Росію близько 200 одиниць далекобійної артилерії і, найімовірніше, відправить ще більше військ і зброї. Про це повідомляло Міністерство оборони Південної Кореї.

Там вважають, що КНДР подвоїть свої зусилля з виготовлення зброї у 2025 році, який стане останнім роком п'ятирічного плану з розробки сучасного озброєння, такого як атомні підводні човни, супутники-шпигуни та твердопаливні міжконтинентальні балістичні ракети.

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