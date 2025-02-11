Також Північна Корея може передати Росії ще більшу кількість військ.

Північна Корея відправила до Росії близько 200 одиниць далекобійної артилерії та, швидше за все, відправить ще більше військ і зброї. Про це повідомило Міністерство оборони Південної Кореї, передає Yonhap.

"(Північна Корея) надала близько 11 000 військовослужбовців, ракети, 200 одиниць далекобійної артилерії та значну кількість боєприпасів, й існує можливість того, що Північ додатково надасть війська, зброю та боєприпаси", - наголосив представник міністерства під час брифінгу для парламентського комітету з оборони.

У Міноборони вважають, що КНДР подвоїть свої зусилля з виготовлення зброї у 2025 році, який стане останнім роком п'ятирічного плану з розроблення сучасного озброєння, такого як атомні підводні човни, супутники-шпигуни та твердопаливні міжконтинентальні балістичні ракети.

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"Щодо відносин Північної Кореї зі Сполученими Штатами, міністерство заявило, що Пхеньян, схоже, намагається створити сприятливі обставини для переговорів з Вашингтоном за допомогою жорсткої риторики і провокацій", - зазначили у Yonhap.

Водночас у КНДР не відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про плани відновити відносини з лідером країни Кім Чен Ином. Замість цього у Північній Кореї провели ракетні випробування та показали візит Кіма на базу з виробництва ядерних матеріалів.

Участь КНДР у війні проти України - що відомо

Як писав УНІАН, раніше Кім Чен Ин наказав карати жителів КНДР, які поширюють інформацію про війну в Україні. Відомо, що у Північній Кореї за антидержавну пропаганду порушникам може загрожувати до 10 років трудового табору або навіть смертна кара.

Також у ЗСУ розповіли, чи залишаються військові КНДР на Курщині після серйозних втрат. Там наголосили, що вони продовжують перебувати на території Курської області, однак їх стало менше.

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