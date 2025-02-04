Керівник ГУР спростував повідомлення ЗМІ.

Близько восьми тисяч північнокорейських солдатів усе ще воюють у Курській області Росії, заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов, передає The War Zone.

За його словами, активність військових КНДР в останні дні скоротилася через важкі втрати. Водночас він зазначив, що повідомлення ЗМІ про те, що ці війська не були помічені на передовій протягом кількох тижнів, "невірні".

"Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів", - сказав Буданов.

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За словами голови ГУР, війська КНДР втратили близько 4 000 солдатів, включно з убитими і пораненими. Буданов списав ці втрати на "відсутність реального бойового досвіду" і проведення так званих "м'ясних хвиль". Північнокорейці наступають "практично без будь-якої бойової техніки", заявив він. При цьому Буданов припустив, що причина, через яку вони так охоче йдуть уперед пішки проти українських безпілотників і артилерії, полягає в їхній вірності північнокорейському диктатору Кім Чен Ину

"Хоча активність північнокорейських військ у Курську, можливо, сповільнилася останніми днями, Буданов повторив твердження, яке він зробив минулого тижня, що Пхеньян відправить у Росію додаткові артилерійські та ракетні війська, а також більше артилерії та реактивних систем залпового вогню. Ці війська не будуть проводити наземні бойові дії, сказав Буданов", - ідеться в публікації.

Солдати КНДР "зникли" з фронту - що повідомлялося

Нагадаємо, у The New York Times із посиланням на українських та американських чиновників писали, що солдати КНДР не з'являлися на фронті вже близько двох тижнів.

Пізніше цю інформацію підтвердили Сили спеціальних операцій ЗСУ:

"Сили спеціальних операцій говорять виключно за напрямки, де застосовуються наші підрозділи, у зв'язку з цим повідомляємо, що присутність військ КНДР орієнтовно три тижні не відмічається, ймовірно зазнавши великих втрат, вони змушені були відійти".

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко висловлював думку, що, якщо північнокорейські війська відвели від лінії фронту, то вони, ймовірно, передають свій досвід іншим солдатам.

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