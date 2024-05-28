Такий комплекс працює завдяки американському проекту FrankenSAM.

Повітряне командування "Схід" вперше показало фото одного з FrankenSAM - ЗРК "Бук" з ракетами RIM-7 Sea Sparrow. Про цей проект було відомо ще у жовтні 2024 року, вперше свою ціль він збив у січні 2024 року, але лише зараз офіційно з'явилася світлина з ним. Про це пише Defense Express.

"І хоча сама самохідна вогнева установка 9А310 прикрита маскувальною сіткою, деякі деталі інтеграції тепер стали відомі публічно. Зокрема пусковий механізм залишився оригінальним або з незначними змінами й замість чотирьох ракет 9М38 він тепер вміщає аналогічну кількість RIM-7 у транспортно-пускових контейнерах", - зазначають у матеріалі.

Також на ілюстрації з іншого боку можна побачити, що до радіолокаційного оснащення 9А310 не було внесено суттєвих змін. Проте невідомо, чи є під радіопрозорим ковпаком радянська радіолокаційна станція 9С35, яка відповідає за виявлення, супроводження та підсвічування цілі.

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Журналісти наголосили, що швидше за все, 9С35 залишилась без змін, адже вона працює у сантиметровому діапазоні, як і РЛС підсвічування цілей для ракети RIM-7 - Mk 115, Mk 95 чи Mk 23. Проте це не означає, що радянську РЛС не довелося модернізувати чи перелаштувати під потрібні частоти і модуляції.

Крім того, на зображенні можна побачити позначки знищених цілей, а саме два розвідувальних БпЛА та ударний дрон "Ланцет". Це означає, що цей ЗРК працює доволі ефективно навіть по малорозмірних цілях.

"Зазначимо, що з ракетами RIM-7 дальність дії "Бук" трохи скоротилась, бо більшість джерел вказує на її дальність у 20 км, в той час, коли втричі важча радянська ракета 9М38 має дальність до 30 км. Але слід зазначити, що головною проблемою є питання - де взагалі брати ракети 9М38, які якщо ще і виробляються - то лише у РФ. Тому перехід на RIM-7 - абсолютно прагматичне, та, як виявилось, доволі швидке рішення. Без якого всі ЗРК "Бук", які б залишились без ракет, можливо було ставити на склад, чи перероблювати у тягачі", - додали у виданні.

Зброя для України - останні новини

Як писав УНІАН, Нідерланди запропонували спільну поставку систем ППО Patriot для України та закликали інші країни Європи зробити свій внесок. Зазначається, що країна надасть основні компоненти та деталі зі своїх запасів і запрошують союзників також це зробити.

Водночас високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що ЄС може виділити на зброю для України ще 6,7-6,9 мільярда євро. За його словами, ці кошти можна буде залучити в разі затвердження семи правових актів, які досі не було підтримано.

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