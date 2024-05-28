Зокрема, ці кошти можна буде залучити в разі затвердження семи правових актів, які досі не були підтримані.

Європейський Союз може мобілізувати на закупівлю зброю для України через Європейський фонд миру ще близько 6,7-6,9 мільярда євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на брифінгу перед початком засідання Ради ЄС за участі міністрів оборони країн-членів ЄС.

Високий представник ЄС зазначив, що ситуація з наступом Росії на півночі Харківської області і бомбардування цивільних об'єктів робить військову допомогу для України більш важливою і критичною.

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У цьому зв'язку, як сказав Боррель, сьогодні міністри оборони з'ясовуватимуть, як добиватися подолання усіх складнощів, які перешкоджають Євросоюзу повноцінно та швидше мобілізувати ресурси для Європейського фонду миру, через який здійснюються закупівлі зброї для України.

"У нас є 7 правових актів, які очікують на схвалення для того, аби мобілізувати близько 6,7-6,9 млрд євро окрім надходжень від заморожених активів. Для цього ми ще не обговорювали правові акти, які можуть зробити нас готовими використати ці кошти, як тільки вони будуть затверджені", - сказав Боррель.

За його словами, усі знають, чого потребує Україна. Зокрема, вчора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив Раді ЄС про критичні потреби України, а сьогодні це саме зробить міністр оборони Рустем Умєров.

Боррель наголосив, що ЄС має ресурси та потенціал, але ще досі є незатверджені правові акти для практичного впровадження нещодавно схвалених рішень про створення Фонду підтримки України в рамках Європейського фонду миру на суму 5 млрд євро.

При цьому, у контексті блокування Угорщиною ухвалення рішень в ЄС, Боррель сказав, що ця країна має занепокоєння, які насправді не стосуються питань оборони. Зокрема, угорська сторона висловлює стурбованість про роботу її компаній в Україні і щодо дотримання прав її національної меншини в Україні.

"Ми робимо усе можливе, аби розв'язати ці проблеми. Але вони не мають нічого спільного з обороною. Це питання захисту їхніх національних інтересів. Усі захищають свої національні інтереси. Ми маємо право робити це, але має бути певна пропорційність між тим, як ви захищаєте ваші національні інтереси, і наслідками рішень, які ви блокуєте", - сказав Боррель.

Війна в Україні - допомога ЄС

Як повідомляв УНІАН, в Європейському Союзі існують перешкоди у закупівлі зброї для України за рахунок прибутків із російських заморожених активів. Також досі в Євросоюзі є незатверджені рішення, які би дозволили практично започаткувати функціонування спеціального фонду допомоги України для закупівлі зброї.

На тлі агресивних дій РФ в Україні та погроз правителя Кремля Володимира Путіна, що повторюються, Європейський Союз має підготуватися до можливої війни та вжити заходів для спільного озброєння.

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