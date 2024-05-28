Patriot можна було б зібрати із деталей з запасів європейських країн.

Нідерланди виступили за спільну поставку систем ППО Patriot для України та закликали інші європейські країни зробити свій внесок.

Як повідомляє Міноборони країни, уряд пропонує швидко зібрати систему протиповітряної оборони Patriot у тісній співпраці з кількома партнерами та поставити її в Україну. Зокрема, Нідерланди нададуть основні компоненти та деталі зі своїх запасів і запрошують союзників також це зробити.

Нідерланди визначили, які країни можуть запропонувати додаткові деталі і боєприпаси для "Петріота". Міністр оборони Кайса Оллонгрен закликала їх надати зі своїх наявних запасів, як це вирішили зробити Нідерланди.

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"Ми ведемо переговори з партнерами щодо комплектації системи Patriot, включаючи навчання українських екіпажів. З нашою пропозицією і консультаціями з країнами-партнерами, які надають кілька ключових частин і боєприпасів, ми можемо надати Україні принаймні одну повністю готову до експлуатації систему у стислі терміни", - сказала вона.

Як додали в уряді, систем Patriot не вистачає, але Україна веде боротьбу за Європу, і зараз її боєздатність, виробництво електроенергії та життєво важлива інфраструктура перебувають під щоденними атаками.

"Генеральний секретар НАТО нещодавно сказав, що ми, як країни НАТО, можемо тимчасово опуститися нижче цільових показників Альянсу. Отже, простір для творчості є. Промислові постачальники пообіцяли прискорити виробництво і постачання систем на заміну. Ми на це розраховуємо", - сказала Оллонгрен.

Patriot для України

Генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО домовилися направити в Україну більше систем протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що потреби України у системах ППО закриті лише на чверть.

Нещодавно у Румунії погодились передати свій "Петріот" Україні, якщо країна отримає щось натомість.

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