Дорослі в Бокейорді помирають від раку, діти народжуються інвалідами.

Ракети і снаряди, які російська армія запускає по Україні, випробовують на казахах. Як повідомляє "Нова газета Європа", ракетний полігон Капустін Яр базується в Астраханській області РФ, але зенітні і балістичні ракети, які підлягають випробуванню, запускають у бік Казахстану. Снаряди падають в Бокейорде-в степу, де знаходиться особливо охороняється природний заказник.

Як дізналося видання, по суті на казахах випробовують ракети і снаряди, які потім запускають по Україні. Ракети скидають паливо в Казахський степ, уламки падають біля житлових будинків, вбивають худобу, пожежі гасять місцеві жителі. За офіційними даними, у 2023 році в Бокейорді сталося 16 пожеж, пов'язаних з падіннями ракет. В одного фермера у вогні загинула 1 тисяча овець, в іншого - згорів трактор, проте збитків ніхто не відшкодовує.

За умовами договору, РФ повинна, в тому числі, рекультивувати землі полігону, але в реальності цього не відбувається – зараз весь степ поцяткований воронками глибиною в людський зріст. На цій же території казахи пасуть худобу, оскільки місця тут просто немає.

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Відзначається, що РФ зобов'язалася утилізувати уламки, проте насправді їх збирають небайдужі казахи і намагаються складувати в певних місцях. Протягом ряду років небезпечне "сміття" відвозили в пункти прийому металобрухту - для багатьох це був єдиний спосіб заробітку.

"Потім в якомусь пункті прийому в Уральську здогадалися піднести до заліза дозиметр. Фонило так, що приймати метал з Бокейорди перестали", - розповіли місцеві жителі.

За даними "Національної енциклопедії Казахстану", виданої в 2005 році, за 56 років існування полігону Капустін Яр там було підірвано 24 тисячі ракет, проведені випробування 177 видів військової техніки, знищено 619 ракет СС-20. Радіаційні перевірки показали, що вже тоді, майже 20 років тому, вміст в грунті цезію-137, стронцію-89 та інших радіоактивних речовин було "в кілька разів вище допустимих норм". Шкідливі радіоактивні речовини забруднили ґрунт, воду, посівні землі та пасовища для худоби. Встановлено, що у місцевих жителів, які проживають в зоні полігону, рівень психічних захворювань (особливо дітей) в 2,3 рази вище середнього рівня по області і в 2,1 рази вище рівня по Республіці. Особливо переважають злоякісні пухлини, легеневі захворювання, порушення імунної системи і складу крові.

За словами голови районної адміністрації Нурлибека Даумова, місцева влада не раз зверталися до керівництва Казахстану з проханням розірвати договір з Росією, але угоду регулярно продовжують. Документ діє до 2030 року. При цьому полігон займає половину всієї площі Бокейорде - 943 тисячі гектарів, а за оренду землі РФ платить всього по 2,3 долара за гектар на рік.

Збиток природі через війну РФ

Через напад РФ на Україну в Чорному морі загинуло 50 тисяч дельфінів, а деякі птахи залишили заповідні землі і більше в Одеську область не повернулися. За словами начальника наукового відділу Національного природного парку "Тузлівські лимани", доктор біологічних наук Івана Русєва, з 24 лютого 2022 року російські окупанти завдали природі колосальної шкоди. Найбільше постраждали Дельфіни, яких загинули тисячі-трупи знаходили на території "Тузлівських лиманів", пляжах Одеси тощо.

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