Від технологічного колапсу Росію рятуж імпорт побутової техніки, яку перетворюють на зброю.

Російська зброя, зокрема ракети, має гірші технічні харакетристики, ніж про це розповідає російська пропаганда. До того ж в ній часто використовують компоненти, зняті з побутової техніки. Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в інтерв’ю "Вечірньому Києву".

Так, розповідаючи про ракети "Іскандер", якими росіяни б’ють по Україні, Рувін зауважив, що вони мають гіршу точність, ніж розповідають росіяни. А ракета "Кинджал", яка є просто модифікацією "Іскандера", не має заявленої росіянами швидкості у 10 Махів (12 240 км/год).

Попри це росіяни намагаються модернізувати та покращити свою зброю відповідно до реалій війни, що триває. Але їм помітно заважають накладені країнами Заходу технологічні санкції.

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За словами Рувіна, на російських ракетах почали з’являтися системи наведення, призначені для розвідувальних безпілотників "Орлан-10". Ці системи виробляє сама Росія, але все одно – з іноземних електронних компонентів. Причому не лише китайських, але й західних.

"Бачимо, що деякі схеми паяють вручну та навіть використовують деталі з побутової електротехніки. Так, у керованих авіаційних бомбах — КАБах механізм, що безпосередньо розкриває крила у снаряді, взятий із французького вентилятора для дому та офісу, який вільно продається за 13 доларів", – пояснює експерт.

Зброя, якою воює Росія

Як писав УНІАН, у північно-корейських ракетах, якими росіяни обстрілюють Україну, знайдено деталі зі США та Європи. Причому йдеться про компоненти, які були виготовлені між 2021 і 2023 роками. Виходячи з цих дат виробництва, фахівці кажуть, що ракета "не могла бути зібрана раніше березня 2023 року".

Також ми розповідали, що під час атаки на Роботине Запорізької області росіяни задіяли немодернізовані 70-річні танки Т-55. В результаті 42-а мотострілецька дивізія зазнала катастрофи, намагаючись подолати рівнинну місцевість і дійти до позицій, які утримує 65-та механізована бригада української армії.

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