Фахівці розповіли про снаряди в мулі та загиблих дельфінів.

Через напад РФ на Україну у Чорному морі загинуло 50 тисяч дельфінів, а деякі птахи залишили заповідні землі та більше на Одещину не повернулися.

Про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" розповів начальник наукового відділу національного природного парку "Тузловські лимани", доктор біологічних наук Іван Русєв. За його словами, з 24 лютого 2022 року російські окупанти завдали природі колосальної шкоди. Найбільше постраждали дельфіни, яких загинуло тисячі – трупи знаходили на території "Тузловських лиманів", пляжах Одеси тощо.

Русєв пояснив, що з початком повномасштабного вторгнення перші мертві дельфіни опинилися на узбережжі заповідного лиману. Співробітники нацпарку відразу почали збирати інформацію, яку брали навіть з російських джерел. Зокрема, про те, що ніколи раніше таку кількість мертвих дельфінів не викидало на узбережжя РФ та окупованого Криму. За словами Русєва, при цьому росіяни натякали, що це - не проблема через війну, а якась інфекція, яка часто вражає ссавців. Але інформацію про неймовірну кількість загиблих дельфінів підтверджували фахівці інших чорноморських держав - Болгарії, Туреччини та Румунії.

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"Ми зібрали матеріал про загиблих дельфінів, задокументували кожного загиблого ссавця... До повномасштабного вторгнення ми досліджували та вивчали 44 км узбережжя Тузловських лиманів, де знаходили три мертвих дельфінів на рік. Під час війни в нас є для досліджень лише 6 км, на яких нам дозволили працювати військові. Та на цій малій території ми знайшли 37 загиблих дельфінів. За нашими спостереженнями та підрахунками, загалом з початку повномасштабного вторгнення у Чорному морі загинули близько 50 тисяч дельфінів", - наголосив науковець.

За його словами, цей факт підтверджений різними джерелами, а дослідження вчених стали доказом екоциду російських загарбників. Водночас Русєв зазначив, що поки немає результатів лабораторних досліджень матеріалу (з трупів знайдених ссавців), яких відправили на експертизу за кордон. "Але думаю, що це - питання часу", - підкреслив вчений.

Він додав, що цьогоріч співробітники парку також спостерігали мертвих дельфінів, які загинули, скоріш за все, через вороже бомбардування у районі Кінбурнської коси на Миколаївщині, звідки течія несе трупи до Одещини.

Також працівники парку збирають інформацію про птахів, але точну кількість загиблих через війну назвати неможливо. Бо під час вибуху великі зграї миттєво злітають та деякі птахи залишили лимани й більше не повернулися.

"Не сформувалися колонії чоботарів. Стало значно менше птахів, що полюють на рибу - чапель, пеліканів… Природа відповідає на війну, а її відновлення можливо тільки після перемоги України", - каже Русєв.

Водночас після того, як українські захисники звільнили острів Зміїний та окупанти залишили північно-західну частину Чорного моря, в парку "Тузловські лимани" почали селитися рожеві фламінго. Зокрема, 570 дорослих звили гнізда, в результаті чого народилося 192 пташеня. Нещодавно рожеві красені полетіли до Болгарії, де наразі мешкають біля Бургаса.

Також науковець розповів, що у заповідній зоні - у лиманах та Чорному морі - залишилося багато нерозірваних снарядів, що є великою проблемою.

"Горіли наші степи, горіли ліси від прильотів. Палав піщаний пересип. З-за цього зникли види птахів, які гніздувалися у нас на лиманах. Ми все задокументували як доказ злочинів Російської Федерації", - наголосив Русєв.

За словами директорки нацпарку Ірина Вихристюк, "Тузловські лимани" - єдиний в Україні заповідник на Азово-Чорноморському узбережжі, який працює та не був окупований російськими загарбниками. Водночас на початку повномасштабного вторгнення він дуже страждав від окупантів - через обстріли українського узбережжя з моря.

"Нам треба багато зробити по розмінуванню акваторії. Ще з початку вторгнення снаряди летіли в лимани та застрягали в мулі. Їх треба витягувати та знешкоджувати. Крім того, в акваторії Чорного моря ще є міни..." - розповіла Вихристюк.

Птахи у "Тузлівськіх лиманах"

Нагадаємо, що у жовтні в національний природний парк прилетіла понад 1 тисяча рожевих фламінго. Вони приєдналися до величезного "рожевого поселення", яке вже загніздилося там.

Повідомлялося, що майже всі новоприбулі - дорослі, але було й декілька пташенят.

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