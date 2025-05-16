Його головною особливістю є використання прямоточного твердопаливного реактивного двигуна.

Інноваційний 155-мм снаряд з реактивним двигуном Ramjet 155 наблизився до оперативної готовності. Про це повідомляє Defense Express.

"‎Дедлайн цієї програми призначений на 2025 фінансовий рік, а нещодавно американське видання Army Recognition повідомило, що Ramjet 155 наближається до оперативної готовності", – зазначають фахівці порталу. ‎

Норвезько-фінська Nammo показала Ramjet 155 у травні, під час оборонної виставки FEINDEF. Раніше вже повідомлялось про випробування цієї зброї. Окрім того, в мережі можна зустріти більш ранні демонстрації нового зразка.

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Європейці створили Ramjet у співпраці з американським гігантом Boeing. Роботи є частиною американської програми, направленої на розробку артилерійських боєприпасів великої дальності (ERAMS).

Головна особливість Ramjet 155 – прямоточний твердопаливний реактивний двигун, який вмикається майже одразу після вильоту зі ствола гармати.

Саме завдяки ньому досягається дальність стрільби у 150 км. Для порівняння, високоточний американський снаряд Excalibur має дальність лише близько 50 км (70 км, якщо казати про перспективні гаубиці).

Фахівці звертають увагу на те, що Ramjet 155 буде мати меншу могутність, ніж "звичайні" снаряди. Все через двигун, який займає багато місця. Втім, це навряд чи можна вважати суттєвим недоліком, адже зброя буде мати дуже високу точність.

Раніше стало відомо, що для наведення Ramjet 155 застосовується такий самий комп'ютер місії, як і у випадку із високоточними боєприпасами JDAM. Він дозволить вражати як стаціонарні, так і рухомі цілі.

Високоточна зброя в російсько-українській війні

Раніше фахівці звернули увагу на те, що далеко не всі зразки високоточної зброї демонструють заявлену ефективність на фронтах російсько-української війни. Все через те, що росіяни адаптуються під нові виклики.

Так, снаряди Excalibur "творили дива", коли тільки потрапили на поле бою влітку 2022 року. Однак, приблизно через рік вони стали "практично марними".

Також повідомлялось, що російські заходи електронної протидії суттєво знизили точність боєприпасів GMLRS, призначених для реактивної артилерійської системи HIMARS.

У той же час, авіаційні бомби GBU-39 SDB (Small Diameter Bomb) демонструють доволі непогану точність – принаймні, якщо порівнювати їх із системою GLSDB, яка виконана на основі SDB.

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