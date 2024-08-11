Випробування снарядів мають початися вже наступного року.

США розробляють нові так звані гіпершвидкісні (hypervelocity) снаряди для артилерії. Вони дозволять досягти значно більшої початкову швидкості під час пострілу, а з нею й надвисокої дальності стрільби у понад 100 км.

Як розповів очільник управління швидких можливостей та критичних технологій сухопутних сил США Роберт Раш в інтерв'ю Defense News, відомство планує розпочати випробування таких снарядів вже у 2025 році.

Наразі дальності у понад 100 км досягають лише ті ракети, які значно дорожчі за звичайні 155-мм артилерійські боєприпаси. Ймовірно, саме тому у Пентагоні вирішили піти на доволі незвичний крок, об'єднавши розробку та випробування.

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За словами Раша, прототип буде створюватись у дослідному центрі в Форт Сілл в Оклахомі протягом трьох років. При цьому проміжні зразки одразу відправлятимуть на випробування. Він пояснив, що американці хочуть вчитися шляхом тестування.

Причиною зміну підходу може бути попередній негативний досвід при розробці 155-мм САУ на базі M109 із довжиною ствола у 58 калібрів. У березні 2024 року, після побудови 20 прототипів, програма була скасована через низький ресурс ствола. Через цю невдачу п'ятирічні зусилля США не дали американській армії нових можливостей.

Однак, ймовірно, саме завдяки програмі ERCA і з'явився один з перших гіпершвидкісних снарядів - XM1155-SC від BAE Systems. Також для збільшення дальності вогню створюється і Ramjet 155, який розробляють Boeing та норвезька Nammo. Таким чином робота над RCCTO не почнеться з нуля.

У Пентагоні сподіваються, що нові боєприпаси, які дадуть більшу дальністю вогню на старій довжині ствола, стануть необхідною перевагою в артилерії.

Нові розробки зброї

Як повідомляв УНІАН, американський оборонний гігант Lockheed Martin заявив, що готовий обрати Велику Британію у якості місця для розробки перспективної гіперзвукової ракети.

В Іспанії ведуть розробку надмалої та наддешевої зенітної ракети, призначеної для знищення безпілотників.

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