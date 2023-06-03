WP вважає, що РДК міг використовувати озброєння з США, Польщі, Бельгії та Чехії.

Бійці "російського добровольчого корпусу" під час свого минулого рейду в Білгородську область Росії використовували зброю, яка могла бути передана Україні союзниками.

Як говориться в статті The Washington Post, це викликає питання про ненавмисне використання обладнання, наданого НАТО, і зобов'язання Києва щодо забезпечення безпеки техніки, що поставляється союзниками.

Як розповіли WP американські чиновники на умовах анонімності, РДК використовував як мінімум чотири тактичні машини, спочатку надані Україні союзниками. Три машини з протимінним захистом від засідок, також відомі як MRAP, ввезені бойовиками в Росію, були надані Сполученими Штатами, а четверта - з Польщі.

Відео дня

"Судячи зі знімків, вивчених the Post, як мінімум два MRAP були захоплені російськими військами після операції", - йдеться в статті.

Зокрема, the Post перевірила відео та фотографію, опубліковані РДК, на яких показано як мінімум чотири MRAP і броньований Humvee з кулеметом 50-го калібру, приблизно в п'яти милях від російського кордону.

Відзначається, що MRAP і Humvee на відео відзначені білими плюсами, які українські військові намалювали на транспортних засобах під час війни. Один MRAP також має чітку стрілку вгору на лівих передніх дверях.

"На фотографіях і відео, пізніше опублікованих в російських соціальних мережах, видно як мінімум два таких же MRAP, обидва зі знаками "плюс" і один з такою ж стрілкою на двері. Один з MRAP пізніше з'явився на відео, опублікованому російським новинним агентством "Известия", в якому повідомлялося, що тепер він буде використовуватися російськими військовими", - наголошується в статті.

При цьому в РДК заявляють, що вони використовували "трофеї", які росіяни захопили в українців, а потім відбили і зберегли легіону, проте не надалють ніяких доказів на користь такого твердження.

Згідно з фотографіями, бійці РДК також мали гвинтівки виробництва Бельгії та Чехії

У статті йдеться, що фотографії та відеоролики показують бійців в Бєлгороді з різними гвинтівками, в тому числі CZ Bren чеського виробництва і бельгійської FN SCAR, зазначив WP британський збройовий експерт.

За словами двох американських добровольців, які служать в Україні, гвинтівки Bren і SCAR зазвичай роздаються українським солдатам і її міжнародним бійцям-добровольцям.

Відповідаючи на питання про використання американського обладнання для транскордонних атак, представник Держдепартаменту США сказав: "Сполучені Штати не заохочують атаки всередині Росії. Минулого тижня ми чітко заявили про те, що не підтримуємо використання обладнання американського виробництва для атак всередині Росії, в тому числі проти українців".

Рейди РДК в Росію

Бійці "Російського добровольчого корпусу" спільно з легіоном "Свобода Росії" регулярно прориваються на території РФ. Зокрема, 21 травня вони здійснили рейд на територію Грайворонського району Бєлгородської області. Тоді бійці РДК оголосили про захоплення БТР і стрілецької зброї.

1 червня РДК оголосив про "другий етап" операції на території Бєлгородської області, на цей раз в районі Шебекіно.

США, поставляючи Україні озброєння, в той же час просять Україну не використовувати його для атак по території Росії, аргументуючи це тим, що це війна між Україною і Росією, а не між НАТО і Росією.

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