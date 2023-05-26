Влада США публічно визнала, що обмежує використання зброї, що поставляється Україні.

США давно просили Україну не використовувати для атак по території Росії надану ними військову техніку. Про це заявив на брифінгу голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, пише Euractiv.

Коментуючи атаку партизанів на прикордонний район Бєлгородської області, глава американського Генштабу заявив, що не може підтвердити, що в цьому рейді була використана саме американська техніка.

"Я не можу з точністю прямо в цю хвилину сказати вам, чи було це обладнання, поставлене США, чи ні, який був характер атаки, хто що з ким зробив. Я не можу сказати це з визначеністю прямо зараз, але можу сказати, що ми просили українців не використовувати поставлене США обладнання для прямих атак на Росію", – заявив Міллі.

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Він також зазначив, що дані обмеження, накладені на українську сторону, пояснюються прагненням допомогти українцям у звільненні власної території.

"Чому так? Тому що ми не хочемо – це українська війна. Це не війна між США та Росією. Це не війна між НАТО і Росією", — сказав Міллі.

Атака повстанців на Білгородську область

У понеділок група російських партизанів зайшла на територію Бєлгородської області з боку України. Вони змогли захопити кілька прикордонних сіл і близько доби вели бій з переважаючими силами урядових військ. Після цього відступили знову на територію України.

Пізніше повстанці повідомили, що зазнали мінімальних втрат - двоє загиблих і кілька поранених. Відомо, що вони затрофеїли російський БТР і знищили деяку кількість техніки.

У той же час російська сторона опублікувала фото техніки, на якій самі повстанці заходили в Білгородську область, і яку вони кинули на російській території при відступі – бронеавтомобілі MaxxPro і Humvee. Самі повстанці теж показували, як користуються американською технікою.

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