Вони заперечили попередні заяви російського Міноборони про "розгром".

"Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" дали прес-конференцію після повернення з Бєлгородської області, на якій розповіли про деталі операції.

Командир РДК Денис White Rex повідомив, що після проведення операції в Бєлгородській області у них двоє поранених, а загиблих немає. На КПП "Грайворон" вони захопили БТР, стрілецьку зброю та іншу техніку.

"У черговий раз, коли ми перетинаємо кордон РФ, ми бачимо, що військово-політичне керівництво не готове до такого. Вони багато розповідали, що укріпляють лінію, витрачають мільярди - зуби дракона, пости, якесь там суперспостереження. Коли доходить до справи, все це сиплеться. Чим потужніше ми заходимо, тим більше часу їм потрібно для прийняття рішень", - сказав він.

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За його словами операція успішна, оскільки "безперешкодно зайшли на територію Росії", а мешканці Білгородської області підтримують РДК.

"Ми не володіємо якоюсь величезною кількістю сил, щоб всю цю територію займати і повноцінно її контролювати. Для нас це все, як і раніше, - проба сил, і воєнні й політичні цілі в межах цієї операції ми маємо. Є трофеї, є знищена техніка ворога", - додав боєць.

Один із командирів Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" заявив, що вони могли б дійти до Бєлгорода, якби було таке завдання.

Він зазначив, що перша реакція від Росії на прорив кордону з'явилася лише за кілька годин. І стріляти окупанти почали по домівках та мирних жителях Бєлгородської області.

"Кремлю все одно, кого вбивати: українців, росіян", - сказав військовий.

У ЛСР заявили, що загальні втрати - двоє загиблих та 10 поранених.

Рейд в Бєлгородську область - заяви РФ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вперше прокоментував прорив бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородської області. За його версією, було знищено понад 70 "диверсантів", а також автомобільну та бронетанкову техніку.

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що інформація російської сторони про великі втрати, яких нібито зазнали повстанці в Бєлгородській області, не відповідає дійсності.