У жовтні Україна виготовить сотні перехоплювачів для реактивних дронів, – Зеленський

Наразі тривають випробування п'яти моделей.

Приблизно половина безпілотників, які Росія запускає по Україні, оснащена реактивними двигунами, через що їх набагато складніше збити. При цьому Україна до кінця жовтня виготовить близько 400 дронів-перехоплювачів для боротьби з ними. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Financial Times.

За словами Зеленського, наразі Сили оборони знищують близько 57 % реактивних дронів і від 85 % до 90 % безпілотників звичайного типу.

При цьому Україна в прискореному режимі розробляє швидкісний дрон-перехоплювач, здатний збивати російські реактивні безпілотники. Зеленський повідомив, що наразі проходять випробування п’ять моделей таких перехоплювачів. До кінця жовтня, за його словами, Україна зможе виготовити близько 400 одиниць однієї з цих моделей, тоді як решта чотири все ще перебувають на стадії випробувань.

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Президент зазначив, що однією з перешкод на шляху створення засобів протидії російським дронам є нестача двигунів для перехоплювачів. "Двигуни – це ключовий момент; ми дійсно імпортуємо їх у великих кількостях. Є двигуни й нашого виробництва, але їх недостатньо", – сказав він.

Він також згадав про бюджетний дефіцит, який перешкоджає розробці та серійному виробництву критично важливого оборонного озброєння.

Путін посилює удари по Україні

Зеленський попередив, що Путін доручив військовому командуванню відмовитися від дотримання правил ведення війни та скасував усі обмеження на удари по Україні. Тепер РФ атакує школи, лікарні та центри обробки даних.

За даними ЗМІ, Росія цієї зими планує обрушити на Україну до 1000 ракет, дронів і бомб та залишити великі міста без світла, тепла та води.

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