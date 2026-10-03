У Києві можуть працювати приховані ретранслятори для ворожих 'Шахедів', - Флеш

Фахівець припускає, що в Києві можуть працювати 1–3 ретранслятори противника, які забезпечують "Шахедам" короткочасний канал керування для коригування ударів.

У Києві можуть використовуватися радіоретранслятори противника, які забезпечують тимчасовий канал управління ударними безпілотниками "Шахед" для коригування їхніх ударів. Про це заявив радник президента України Володимира Зеленського з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

На його переконання, таких ретрансляторів може бути небагато – ймовірно, від одного до трьох. Ці засоби зв’язку складно виявити, однак їх необхідно шукати. Поки ретранслятори працюють, закриття Києва засобами радіоелектронної боротьби, на думку Флеша, не буде достатньо ефективним.

Безкрестнов стверджує, що на можливість використання ретрансляторів вказують, зокрема, удари по Києву.

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"Невже прикладу керованого удару по СБУ замало?" – написав він.

Він зазначив, що в момент цього удару в небі не було інших "Шахедів"-ретрансляторів. Також, за його словами, він проаналізував інші удари по київських мостах і можливість організації далеких каналів МЕШ на території Росії в ці моменти.

На думку Флеша, наявність онлайн-керування безпілотниками безпосередньо до моменту удару може пояснювати можливість точного ураження конкретних елементів мостів.

"Без стабільного онлайн керування прям до момента удару, точно влучити в опору або ванти моста неможливо", – зазначив він.

Окремо автор звернув увагу на фотографії засобів протиповітряної оборони на мостах Києва, які, за його словами, активно обговорюють російські інформаційні канали.

"Тому що інформаційно приховати від противника "Гепард" на мосту, через який щодня проїжджають десятки тисяч людей, неможливо", – написав він.

Він припустив, що за умови існування онлайн-керування "Шахедами" під ударом можуть опинитися не лише київські мости, а й засоби ППО.

"Нехай я помилюся у своїй думці про ретранслятори…", – додав він.

Флеш також зазначив, що фахівці досліджують уламки збитих безпілотників. За його словами, під час цього аналізу інших "таємних" засобів зв’язку, зокрема LTE, "Рассвет" чи інших згаданих ним варіантів, не виявили.

Атаки на Україну - останні модернізації "Шахедів"

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня окупанти вперше застосували реактивний дрон з особливим кумулятивно-ріжучим боєзарядом спеціального навантаження, ймовірно, щоб завдавати ударів по високовольтних опорах та залізних мостах.

Згодом стало відомо, що в українському небі з’явилися "Шахеди" з незвичною конструкцією на корпусі. Зокрема, на корпусах яких видно по два характерні елементи, що нагадують "вуса" - у звичайних "Шахедів" таких особливостей немає.

За словами Флеша, Росія виробляє понад 3000 реактивних БПЛА "Герань" щомісяця.

Українські виробники ще взимку заявляли про готовність перехоплювачів, здатних збивати російські реактивні дрони. Під час випробувань у бойових умовах виявилося, що створити апарат, який просто швидко літає, недостатньо.

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