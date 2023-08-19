Крім того, концерн планує взяти в оренду танковий завод в Україні, щоб налагодити власне виробництво.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує взяти в довгострокову оренду українські танкові заводи, щоб на них виготовляти свою продукцію. Про це повідомив голова концерну Армін Паппергер в інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

За його словами, Rheinmetall може налагодити виробництво своїх танків в Україні вже незабаром, адже "там достатньо добре обладнаних радянських танкових заводів".

"Ми хочемо взяти їх в оренду, а потім на одній-двох лініях виготовляти техніку за стандартом НАТО. Ми хочемо робити це локально, тому що колись Україна має стати незалежною у виробництві зброї. Захід не може вічно сплачувати всі рахунки, і президент Зеленський згоден", – розповів Паппергер.

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Крім того він повідомив, що до кінця серпня в Україні мають запустити базу з ремонту та обслуговування вже поставлених німецьких танків.

"Перші дванадцять українських співробітників пройшли навчання в Німеччині, зараз приїжджають наступні дванадцять", – уточнив керівник Rheinmetall.

Завод концерну Rheinmetall в Україні

На початку липня корпорація Rheinmetall оголосила про наміри запустити в Україні виробництво своєї бронетехніки. При цьому було заявлено про вкрай стислі терміни – 12 тижнів, тобто 3 місяці. На заводі будуватимуть і ремонтуватимуть бронетранспортер Rheinmetall Fuchs. Концерн експлуатуватиме завод у партнерстві з Українською державною оборонною групою "Укроборонпром", якій також буде належати об'єкт.

Після цього в Москві одразу ж заявили, що спробують знищити завод, на якому Rheinmetall планує налагодити виробництво своєї продукції.

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