Німецький оборонний концерн вже почав навчати українських фахівців, які обслуговуватимуть танки.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує через кілька тижнів відкрити центр обслуговування танків Leopard безпосередньо в Україні. Про це виданню Der Spiegel розповів глава концерну Армін Паппергер.

Відзначається, що поки від України не надходило запитів на серйозний ремонт танків Leopard, але через інтенсивне використання в бою танкові системи повинні регулярно проходити перевірку і можливо заміну, включаючи систему приводу і управління.

"Зараз ми готуємо українців для цієї роботи в Німеччині. Ми хочемо почати роботу після літньої перерви", — розповів Паппергер, зазначивши, що "швидкий старт" буде через кілька тижнів.

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Видання зазначає, що ремонт в Україні міг би принести значні логістичні переваги, оскільки зламані танки не потрібно перевозити через кордон і назад в країну. Водночас досі існували побоювання з приводу безпеки, оскільки при створенні пунктів обслуговування всередині країни слід очікувати повітряних ударів з боку російських військових.

Спроба створити ремонтні центри за межами України останнім часом виявилася складною. Були місяці суперечок з урядом у Варшаві з приводу пункту обслуговування в Польщі. Досягнуто домовленості про те, що, за повідомленням польського уряду, центр приступив до роботи і отримав перші два танки "Леопард".

Суперечки з польським урядом є однією з причин того, що Рейнметалл продовжував шукати нові місця. За словами Паппергера, крім України група також хоче відкрити майстерню в Румунії. Rheinmetall в даний час шукає для цього промислового партнера в країні.

Проблема ремонтної бази Leopard в Польщі

На початку липня стало відомо, що Німеччина і Польща не змогли домовитися про створення ремонтної бази для танків Leopard, поставлених Україні. Ідея створити таку базу була озвучена ще в квітні.

Пізніше німецькі ЗМІ повідомили, що Німеччина вирішила відкрити ремонтну базу не в Польщі, а якійсь іншій країні. Все через те, що поляки вимагали занадто багато грошей за свої послуги. Однак на цьому тижні з'явилася інформація, що польську базу все-таки відкрили, і перші два "Леопарда" вже вирушили на ремонт.

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